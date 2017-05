Politik Gebenbach

17.05.2017

Hier eine Erschließung, dort ein Breitbandausbau: Die Gemeinde Gebenbach hat sich in letzter Zeit einiges gegönnt. Das zeigen auch die Verbindlichkeiten der Kommune.

Gelassen sehen

Solide Lage

Zahlen aus dem Haushalt 2017 Allgemeines



Verwaltungsetat 1 616 750 Euro



Vermögensetat 1 312 600 Euro



Gesamtetat 2 929 350 Euro



Schulden 1 376 375 Euro



Pro-Kopf-Verschuldung 1508 Euro



Wichtige Einnahmen im Verwaltungshaushalt



Steuern und Zuweisungen 1 046 900 Euro



Gebühren und Abgaben 305 350 Euro



Zuschüsse 197 250 Euro



sonstiges 67 250 Euro



Wichtige Ausgaben im Verwaltungshaushalt



Personalausgaben 122 650 Euro



Sachausgaben 543 250 Euro



Zuschüsse und Zuweisungen 295 550 Euro



allgemeine Finanzausgaben 655 300 Euro



Wichtige Einnahmen im Vermögenshaushalt



Einnahmen aus Krediten 450 000 Euro



Zuweisungen vom Land 308 500 Euro



Beiträge und Entgelte 180 000 Euro



Wichtige Ausgaben im Vermögenshaushalt



Erwerb von Grundstücken 581 000 Euro



Baumaßnahmen 456 100 Euro



Erwerb von Anlagevermögen 115 200 Euro. (esm)

Die sind mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1500 Euro so hoch wie nie. Eine Zahl, die den Gemeinderat dennoch nicht aus der Ruhe bringt. Dritter Bürgermeister Dominik Obermeier (Junge Aktive) befürwortet die Ausgaben. "Ich finde es sogar gut, dass wir investieren."Am meisten hat die Gemeinde für das Gewerbegebiet West, die Breitbandversorgung und in neue Baugebiete investiert. Ausgaben, die Gemeinderat Markus Rösch (CSU) als notwendig bezeichnet. "Da haben wir zwar viel Geld reingesteckt, aber das kommt hoffentlich wieder zu uns zurück." Außerdem, meint er, gebe die Kommune schließlich nicht jedes Jahr so viel aus. Auch Bürgermeister Peter Dotzler (Freie Wähler) nimmt die Ausgaben gelassen. "Wir schmelzen unsere Rücklagen ja nicht auf Null." Es bleibe immer noch genügend für Tilgungen übrig. Rund 100 000 Euro, um genau zu sein, nächstes Jahr etwa doppelt so viel. "Die Frage ist: Umschulden oder tilgen?", wirft Kämmerin Sabine Wilde in den Raum.Die Ausgaben reißen auch in den nächsten Monaten nicht ab. Die Feuerwehr braucht ein neues Auto, die Dorferneuerung in Kainsricht steht an und das Kernwegenetz wird weiter ausgebaut. "Die Breitbandversorgung bleibt ebenfalls ein Dauerbrenner, auch wenn sie heuer ausläuft", fährt die Kämmerin fort.Manche Investitionen zahlen sich schon jetzt aus. Ein Beispiel: die Straßenlaternen. "Wegen der Umrüstung auf LED sind die Stromkosten niedriger", erklärt Wilde. Außerdem müssten ein paar Einrichtungen Abschläge zurückzahlen. Die Kämmerin ist mit dem Gebenbacher Haushalt zufrieden: "Die Kassenlage ist solide und garantiert eine dauerhafte Leistungsfähigkeit." Die Gemeinde habe zwar viel investiert, aber so auch viel umsetzen können.