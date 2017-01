Politik Gebenbach

14.01.2017

4

0 14.01.2017

Fortschritte sind zu verzeichnen bei der Teilerschließung des Gewerbegebiets und der Pfarrhofsanierung. Das war die wichtigste Erkenntnis, die die Gebenbacher Gemeinderäte aus ihrer Sitzung mitnahmen.

Gemeinderats-Splitter Mountainbike-Strecke



Ende 2015 hatte der Gemeinderat den Bau einer speziellen Mountainbike-Strecke, eines sogenannten Pumptracks, beschlossen. Das in Auftrag gegebene Lärmschutzgutachten sieht eine Nutzung von 8 bis 20 Uhr an Werktagen und von 9 bis 13 und 15 bis 20 Uhr an Sonn- und Feiertagen vor. Eine Stellungnahme des Landratsamts ist nur über einen Bauantrag oder einen Antrag auf Vorbescheid zu erreichen. Daher sprach sich das Gremium einstimmig für eine Bauvoranfrage aus.



Dorferneuerung Kainsricht



Bürgermeister Peter Dotzler gab bekannt, dass das Amt für Ländliche Entwicklung den Dorferneuerungsplan für Kainsricht genehmigt hat. Eine Förderung in Höhe von 620 000 Euro sei zugesagt. Bei einer Ortsversammlung soll das Konzept vorgestellt werden.



WLAN-Hotspots



Geschlossen votierten die Räte für die Teilnahme an der Initiative "Bayern WLAN". Dadurch soll bis Ende 2020 ein dichtes Netz an kostenfreien Hotspots entstehen. Vorgesehen ist, am Gebenbacher Rathaus und am Gemeinschaftshaus in Atzmannsricht entsprechende Geräte anzubringen. Förderanträge dafür werden gestellt.



Breitbandausbau



Die Verwaltung soll sich um die Teilnahme am Förderprogramm des Bundes für ein Leerrohrkonzept zum Breitbandausbau kümmern. Hier werden Beratungs-/Planungsleistungen mit bis zu 50 000 Euro pro Kommune gefördert. (zöh)

Bereits Mitte vergangenen Jahres hatte das Gremium den Bau eines Entwässerungssystems im Gewerbegebiet West beschlossen. Nun mussten sich die Räte für ein Entwässerungsverfahren entscheiden.Thomas Dotzler vom Ingenieurbüro Seuß stellte zwei Varianten vor. Beim Freispiegelkanalsystem wird die Entwässerung durch ein zentrales Abwasserpumpwerk gewährleistet - Kosten: rund 465 000 Euro. Beim System "Pumpe - Schlauch" erhält jede Parzelle ein Kleinpumpwerk, das während der Gewährleistungszeit von der Gemeinde betreut wird und anschließend in den Besitz des Grundstückeigentümers übergeht. Laut Thomas Dotzler hat sich dieses System in der Praxis bewährt. Die Ausgaben dafür liegen bei etwa 290 000 Euro. Einstimmig entschieden sich die Räte für die kostengünstigere Variante.Ende vergangenen Jahres hatte die Kirchenverwaltung eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der Sanierung des Pfarrhofs beantragt. Das Nutzungskonzept sieht im Erdgeschoss Räume für Verwaltung, Senioren, Jugend und Mutter-Kind-Gruppe sowie ein Archiv vor. Das Obergeschoss soll als Wohnraum für Pfarrvikar und Pfarrhaushälterin dienen. Planer Markus Rösch rechnet mit Gesamtkosten von etwa 1,4 Millionen Euro. Die Kirchenverwaltung beteiligt sich an dem Projekt mit 600 000 Euro, die Gemeinde mit 240 000 Euro. Etwa 360 000 Euro sollen aus Mitteln der Städtebauförderung kommen und 100 000 Euro von der Regierung der Oberpfalz. Für die restlichen 100 000 Euro hofft man auf Spenden. Ohne Gegenstimme sprach sich das Gremium für das Nutzungskonzept aus und erklärte sich zu einer Kostenbeteiligung bereit.Ohne Gegenstimme wurden der Einbau einer Rundsprechanlage und einer Rauch- und Brandmeldeanlage in der Schule sowie der Kauf eines Sonnenschutzes für den Spielplatz an der Raiffeisenstraße beschlossen. Die Firma Quarzsand Strobl beantragte die Nutzung öffentlicher Feld- und Waldwege zur Sandabfuhr, was genehmigt wurde. Zweiter Bürgermeister Cajetan Kredler fragte, wann die Niederschriften der öffentlichen Sitzungen auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden - laut Dotzler soll dies zeitnah geschehen.Dritter Bürgermeister Dominik Obermeier erkundigte sich nach dem Stand der Planung für das Beachvolleyballfeld. Dotzler antwortete, dass das Landratsamt noch nicht über die Bauvoranfrage entschieden habe. Norbert Hager fragte nach dem Stand hinsichtlich einer neuen Bahnbrücke. Laut Bürgermeister fand ein Ortstermin statt. Die Gemeinde fordere, dass eine Brücke in gleicher Größe gebaut wird. Unterhaltspflichtig solle die Deutsche Bahn sein.