Sport Gebenbach

26.05.2017

36

0 26.05.201736

Die Personalplanungen der DJK Gebenbach für die kommende Bayernligasaison schreiten weiter voran. Vom Regionalligaabsteiger SpVgg Bayern Hof wechselt Andre Biermeier zur DJK nach Gebenbach. Der 23-jährige Defensivspezialist war in den vergangenen drei Jahren Stammspieler und eine feste Größe in der Abwehr des oberfränkischen Traditionsvereins. "Mit Andre ist uns ein weiterer starker Transfer gelungen. Menschlich sowie sportlich eine absolute Top-Verstärkung für uns", freut sich DJK Trainer Faruk Maloku nach Marco Seifert (SC Ettmannsdorf) und Dominik Haller (DJK Ammerthal) über den dritten jungen und doch schon erfahrenen Neuzugang.

Biermeier stammt aus Eslarn und studiert an der Uni Bayreuth Lehramt in Geografie und Wirtschaft. "Ich kenne ihn schon seit der Jugend. Ein ganz feiner Mensch mit sehr viel sozialer Kompetenz ausgestattet, der für sein Team auch sein letztes Hemd gibt", schätzt Maloku nicht nur die fußballerischen Fähigkeiten seines sportlichen "Ziehsohns". Für ihn sowie den Verantwortlichen der DJK ist der Charakter eines Spielers das ausschlaggebende Kriterium einer Verpflichtung. "Wir wählen und suchen unsere Neuzugänge in erster Linie immer nach deren Charaktereigenschaften aus. Für uns ist die menschliche Komponente erstmal viel wichtiger als die sportliche", setzt Maloku Prioritäten.Biermeier spielte 2010 unter Faruk Maloku in der B-Jugend der SpVgg Weiden. Ein Jahr später wechselte er zu Jahn Regensburg in die U19-Bayernliga. Von dort holte ihn Faruk Maloku 2012 nach Etzenricht wo er zwischenzeitlich Trainer war. Zusammen mit seinen künftigen Mannschaftskollegen Nico Becker und Ralf Jakob hatte er beim SVE zwei erfolgreiche Jahre in der Landesliga Mitte. Als Maloku 2015 Trainer bei der SpVgg Bayern Hof wurde, schloss sich auch Andre Biermeier den Oberfranken an. Den in den vergangenen Jahren meist als Innenverteidiger eingesetzten 1,89 m großen Biermeier reizt die neue Herausforderung mit dem Aufsteiger in der Bayernliga. Auch auf das familiäre Umfeld in Gebenbach freut er sich."Wenn das Umfeld passt, kann man als Spieler noch einen Tick mehr aus sich herauskitzeln", ist der sympathische Biermeier überzeugt. Die Verpflichtung von Andre Biermeier ist "ein weiterer sehr wichtiger Mosaikstein" in der Kaderplanung der DJK, wie Faruk Maloku betont, die Personalplanungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Für das große Ziel Klassenerhalt halten er und die sportliche Leitung des Aufsteigers weiter Ausschau nach geeigneten Verstärkungen.