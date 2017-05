Sport Gebenbach

Bescheidenheit steht für Franz Wittich an erster Stelle: "Wir sind ein Team von einem Dutzend Leuten, die alle mithelfen. Die DJK Gebenbach ist wie ein Familienverein", sagt der 59-Jährige nach dem größten Erfolg mit dem Aufstieg in die Fußball-Bayernliga.

Fußball ist gewachsen mit meiner Firma. Franz Wittich, Gründer und Geschäftsführer der WFT, über den Aufstieg der DJK Gebenbach von der A-Klasse bis in die Bayernliga

Wir werden nicht kampflos nach unten gehen. Franz Wittich über die kommende Saison in der Fußball-Bayernliga Nord

Vom Keller aus zum Global Player Die Wurzeln der WFT liegen im Jahr 1918 mit der Gründung einer Schmiede-Werkstatt durch Franz Wittich sen. Seit 1953 führte Rudolf Wittich das Unternehmen als Schmiede und Gummiwagenbaufirma. 1998 gründete dessen Sohn, Franz Wittich, die Wittich Fertigungstechnik, die seit 2001 als WFT GmbH & Co. KG firmiert. "Ich habe bei mir zu Hause im Keller begonnen, dann in der Garage weitergemacht", erinnert sich Franz Wittich. Der erste Schritt hinaus war ein besonderer: "Ich habe in Kainsricht einen alten Kuhstall gemietet und dort gearbeitet." Seit 2005 hat die Firma ihren Sitz in Sulzbach-Rosenberg.



Die WFT (Wittich Fertigungstechnik) ist unterteilt in drei Firmen. In diesen arbeiten derzeit ca. 70 Personen in den Bereichen Elektrotechnik, Mechanik, Konstruktion, Vertrieb, Buchhaltung, Lager- und Versand, Projektmanagement und weitere. Die WFT Fertigungstechnik bietet ein umfassendes Angebot in der mechanischen Bearbeitung und im Stahlbau. Nummer zwei, die WFT GmbH & Co. KG, besteht aus einem Team aus Konstrukteuren, Programmierern, Elektronikern, Projektplanern und Monteuren. Das Herzstück ist ein modulares individuelles Transportsystem, fahrerlos mit einem von WFT selbst entwickelten und patentierten Antrieb, mit denen Lasten bis zu 500 Tonnen transportiert werden können. Nummer drei ist die WFT Wärme- und Oberflächenbehandlung GmbH, die für Strahlen, Grundieren und Lackieren der Oberflächen von Guss und Stahlbauteilen zuständig ist. Franz Wittich ist Geschäftsführer aller drei Firmen. Zu den Kunden von WFT zählen namhafte Firmen wie Siemens, General Electric, MAN, Volkswagen und Rolls Royce.

Amberg. Viele sprechen von ihm als der Vater des Erfolges, sehen in ihm den Macher im Hintergrund. Doch das will er so nicht stehen lassen: "Fußball ist mein Hobby, aber ohne die Super-Truppe, die wir haben, hätte so etwas nicht entstehen können."Vor über 30 Jahren fing er als Funktionär bei der DJK Gebenbach an, zunächst als Betreuer und Trainer der Juniorenmannschaft, in der sein Sohn Fabian kickte. Dann im Beirat der DJK – Franz Wittich sagt von sich selbst: „Ich bin ein begeisterter Fußballer, habe mit elf Jahren in Gebenbach angefangen, aber ich bin nie über die Kreisklasse hinausgekommen.“ Fünf Meisterschaften hat er als Aktiver miterlebt, doch jedes Mal kamen wieder Rückschläge, weil Spieler aufhörten oder den Verein wechselten. Die DJK zu verlassen, kam für ihn nie in Frage. „Mein Ansporn war: Es wird irgendwann besser.“Es wurde besser. "Fußball ist gewachsen mit meiner Firma", erklärt Wittich den langsamen aber stetigen Erfolg der DJK. Das höchste Gut sei der Beruf, sagt der Geschäftsführer und Gründer der Wittich Fertigungstechnik (WFT). Sein Credo: Wenn einer zuverlässig bei der Arbeit ist, dann ist er auch zuverlässig beim Sport. Von den rund 70 Mitarbeitern seiner Firma in Sulzbach-Rosenberg sind rund 20 Fußballer. "Sie bewerben sich, und sie wissen genau, dass ich das fördere. Sie bekommen eine berufliche Chance - und wir nutzen das sportlich."Unter anderem sind Kai Hempel, Erdal und Cengiz Izmire, Martin Kügler, Remigiusz Szewczyk und Manuel Hammer bei WFT angestellt, übergangsweise arbeiten Helmut Jurek, Christoph Bäumler und Dominik Siebert bei Wittich. Ebenso wie die beiden Tschechen im Team, Martin Kopac und Pavel Novotny. "Wir wollen keine Spieler, die nach dem Spiel heimfahren. Sondern die, die hier auch wohnen", betont Wittich. Und die nicht nur pro forma beschäftigt werden. "Reinhard 'Emma' Meyer ist ein Beispiel, er kam damals als A-Klassen-Trainer nach Gebenbach. Er arbeitet noch heute bei mir, inzwischen als Bereichsleiter der Projekt- und Lohnfertigung."Beständigkeit, so Wittich sei eines der Ziele: "Unsere Spieler haben keine Verträge, bei uns gilt der Handschlag. Alle bleiben bis einschließlich der Saison 2018/19. Der Trainer noch ein Jahr länger." Faruk Maloku lege Wert auf "Menschlichkeit" und soziale Kompetenz. Das bringe den Zusammenhalt in der Mannschaft, die nicht jedes Jahr neu aufgestellt werden soll. Zwei bis drei neue Spieler werden noch kommen, wobei Franz Wittich bei zwei Namen, die kursieren, klar Stellung bezieht: "Sven Seitz ist kein Thema, und auch Matthias Götz wird nicht zu uns kommen." Die Verträge der beiden werden bekanntlich beim FC Amberg nicht verlängert.Nicht nur auf die Neuen bei der DJK warten auch andere Aufgaben. Auf dem Mausbergfest zum Beispiel. "Da helfen alle mit, die DJK hat da einen Stand. Wer dort Bratwürste kauft, wird von unseren Spielern bedient. Wir legen Wert darauf, dass alle bei solchen Aktionen dabei sind", erklärt Wittich. Wenn da einer fehle, sei das so, als ob er im Training fehle. Und das gehe gar nicht. Denn wer bei der DJK spiele, muss auch ins Training kommen. "Wir schauen uns im Landkreis um. Das Schöne ist jetzt, dass wir interessant sind für die Spieler."Und auch für die Zuschauer, vorwiegend aus dem nördlichen Teil der Region, beim entscheidenden Sieg über Osterhofen kamen knapp 600 Fans nach Gebenbach. "Die wollen schönen, schnellen Tempofußball sehen. Für uns wird es ein Erlebnis, in die Stadien zu fahren, vor denen wir ein bisschen Ehrfurcht haben. Wo wir damals höchstens gegen die zweiten Mannschaften gespielt haben", sagt Wittich. Das Abenteuer Bayernliga nehmen sie gerne mit bei der DJK. Wenn es nicht klappen sollte, dann heißt es wieder Landesliga. "Aber wir werden nicht kampflos nach unten gehen", verspricht Franz Wittich.Denn die Bayernliga 2017/18 wird nicht nur aus seiner Sicht höchst interessant: Mit dem FC Amberg, der DJK Ammerthal, der SpVgg SV Weiden, mit Neumarkt und mit der SpVgg Hof, die als Absteiger aus der Regionalliga zurück kommt - "und wir dürfen mitmachen."Franz Wittich legt großen Wert drauf, dass ohne das Team im Verein ein Erfolg wie der Aufstieg in die Bayernliga nicht möglich gewesen wäre. Dazu gehören vor allem Josef Nitzbon, der "guten Seele" der DJK Gebenbach, Vorstandsmitglied Thomas Milde, Vorsitzender Ludwig Birner und Platzwart Peter Förster, dessen Rasen fast perfekt Englisch spricht.