Sport Gebenbach

14.05.2017

16

0 14.05.201716

Mit 3:2 entscheidet die DJK Gebenbach auch den vierten Vergleich mit dem TSV Waldkirchen für sich. Damit ist Waldkirchen neben Fortuna Regensburg die zweite Mannschaft, die gegen Gebenbach in deren zweijähriger Landesliga-Zugehörigkeit ohne einen Punktgewinn bleibt.

Den Ehrgeiz, das zu ändern, hatten die Schützlinge von TSV Trainer Stefan Binder schon. "Auch wenn es in dieser Begegnung nur noch um die Goldene Ananas ging, wollten wir hier schon zumindest einen Punkt mitnehmen" , sagte Binder.Auch DJK-Trainer Faruk Maloku attestierte den Gästen ein ordentliches Spiel: "Ich war überrascht, wie präsent und giftig sich Waldkirchen in den Zweikämpfen zeigte." Bei der Leistung seiner eigenen Mannschaft differenzierte der Meistertrainer. "Die erste Halbzeit war in Ordnung, die 2:0-Führung verdient. Die zweite Halbzeit war nicht gut. So dürfen wir uns vor eigenem Publikum nicht präsentieren." Die DJK hatte einen passablen Start. In Unterzahl schlenzte Nico Becker in der sechsten Minute den Ball aus 17 Metern in den linken oberen Torwinkel. Nach einem weiteren Spielzug traf Kai Hempel auf Zuspiel von Oliver Gorgiev aus spitzem Winkel flach zum 2:0. Die Aktionen der Gäste blieben meist im Ansatz stecken, so kam das Gehäuse von DJK-Torhüter Michael Nitzbon vor der Pause nie in Gefahr.Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel (50.) lief Timo Kohler alleine auf Gästetorhüter Matthias Lippert zu. Sein Schuss aus sieben Metern war aber eher ein Rückpass, Lippert hatte keine Mühe abzuwehren. Statt 3:0 stand es durch einen Doppelschlag wenig später 2:2. Einen Freistoß drückte Tobias Krenn aus kurzer Distanz in der 56. Minute per Kopf zum Anschlusstreffer über die Linie. Nur 60 Sekunden danach nutzte Andreas Huber die Tiefschlafphase der DJK-Hintermannschaft und besorgte den Ausgleich. DJK-Trainer Faruk Maloku brachte Martin Kopac und Cengiz Izmire. Und der DJK-Edel-Joker traf bereits 10 Minuten nach seiner Einwechselung (73.). Einen sehenswerten Spielzug der Gastgeber schloss Izmire mit einem Heber über Torhüter Lippert zum 3:2-Siegtreffer ab. Fast wäre ihm acht Minuten vor Ende auf Zuspiel des eingewechselten Dominik Siebert das 4:2 gelungen.Augenblicke vor Schluss kam beinahe noch der Ausgleich für die in der letzten halben Stunde aktiveren Gäste zustande. Ein abgeprallter Ball landete knapp neben dem Pfosten.