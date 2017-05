Sport Gebenbach

01.05.2017

6

0 01.05.2017

Die DJK Gebenbach krönt eine sensationell verlaufende Saison mit der vorzeitigen Meisterschaft: Der Überraschungsmannschaft der Landesliga Mitte gelingt mit dem souveränen 5:2-Sieg gegen die abstiegsbedrohte SpVgg Osterhofen ein historischer Triumph.

Landesliga Mitte DJK Gebenbach - SpVgg Osterhofen 5:2 (2:0)



DJK Gebenbach: Nitzbon, Hammer, Stubenvoll, Becker, Szewczyk (66. Siebert), Gorgiev (72. Jurek), Kohler, Hempel, Libotovsky, Trifonov, Kopac (60. Bäumler) - Tore: 1:0 (13. Foulelfmeter) Oliver Gorgiev, 2:0 ( 17.) Remi Szewczyk, 3:0 (48.) Kai Hempel, 3:1 (53.) Stefan Lohberger, 4:1 (56.) Niko Becker, 5:1 (70.) Christoph Bäumler, 5:2 (75.) Martin Oslislo - SR: Peter Frank (Uttenreuth) - Zuschauer: 577

Ich bin verdammt stolz auf die Jungs. Wir haben die ganze Saison gezeigt, dass wir das verdienen. Es war nicht leicht, ab dem zehnten Spieltag der Gejagte zu sein. Faruk Maloku, Trainer der DJK Gebenbach

Zugleich wird mit dem Bayernliga-Aufstieg in Gebenbach ein Fußballmärchen wahr. "Einfach Wahnsinn, unglaublich, hörte man nach dem Schlusspfiff immer wieder, als sich Spieler, Trainer, Betreuer und Fans gegenseitig beglückwünschten. Die meisten waren da schon durch die vielen Sekt und Bierduschen völlig durchnässt.DJK-Trainer Faruk Maloku schickte vor gut 570 Zuschauern die gleiche Mannschaft aufs Feld, die schon in den vergangenen Wochen in die Erfolgsspur zurückgefunden hatte. Und der frischgebackene Meister zeigte von Beginn an, dass er an diesem Tag nichts anbrennen lassen wollte. Szewczyk, Kopac, Kohler, und Becker hatten schon in den ersten Minuten Gelegenheiten zur Führung.Die Niederbayern versteckten sich nicht und nach einem weiten Diagonalball in den Strafraum klärte Manuel Hammer ganz stark gegen den einschussbereiten Stefan Lohberger. Der Außenverteidiger - an allen Aufstiegen der DJK von der A-Klasse bis in die Bayernliga - als Leistungsträger dabei, zeigte auch in dieser Begegnung, wie wichtig es war, ihn zu reaktivieren.Auch am Führungstreffer war er maßgeblich beteiligt, als er sich im gegnerischen Strafraum den Ball erkämpfte und das Leder zu Timo Kohler kam. Ein SpVgg-Abwehrspieler war bei dessen Antritt zu spät und brachte den DJK-Angreifer zu Fall. Oliver Gorgiev verwandelte den Strafstoß in der 13. Minute souverän. Wie im Vorfeld der Partie erhofft, bekam Gebenbach jetzt noch mehr Räume da Osterhofen seine Abwehr weiter lockern musste. Nach einem schönen Spielzug über links brachte Niko Becker den Ball in die Mitte zu Remi Szewczyk, der einen Tick schneller am Ball war, als sein Gegenspieler und das 2:0 markierte.Fast im Minutentakt folgten weitere gute Möglichkeiten. Die größte hatte Petar Trifonov. Der Innenverteidiger lief alleine aufs Gästetor zu scheiterte aber an Schlussmann Marcel Fischer. Auch nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild. Die Gastgeber standen defensiv sicher und kombinierten gefällig nach Vorne. Mit einem Heber aus spitzem Winkel ins lange Eck überlistete Kai Hempel in der 48. Minute Gästetorwart Fischer zur Entscheidung. Daran änderte auch der 1:3-Anschlusstreffer fünf Minuten später durch Gästetorjäger Stefan Lohberger nichts.Drei Minuten später war der alte Abstand wieder hergestellt: Der beste Vorbereiter der Liga, Timo Kohler, ließ seinen Gegenspieler auf der rechten Seite stehen, passte präzise in die Mitte und Nico Becker schob zum 4:1 ein. Das 5:1 in der 70. Minute eine Co-Produktion der beiden eingewechselten Christoph Bäumler und Dominik Siebert. Eine weite Flanke auf den langen Pfosten lenkte Siebert zum mitgelaufenen Bäumler, der hatte keine Mühe, die Kugel unterzubringen. Osterhofens Spielertrainer Martin Oslislo sorgte in der 75.Minute mit einem satten 17-Meter-Schuss für den Endstand.Die letzten Minuten wurde es an der Seitenlinie und der Auswechselbank der DJK immer unruhiger. Jeder wartete auf den Schlusspfiff, und als der dann kam, gab es kein Halten mehr.