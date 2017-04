Sport Gebenbach

Bereits am 11. Spieltag hieß die Top-Paarung Gebenbach (Erster) gegen Bad Kötzting (Zweiter) und auch jetzt am Samstag, 8. April, um 15 Uhr ist die Begegnung zwischen Spitzenreiter Gebenbach und dem Rangfünften Bad Kötzting das Spitzenspiel am 28. Spieltag in der Landesliga Mitte. Das Hinspiel in Gebenbach konnten die Schützlinge von Trainer Faruk Maloku durch Tore von Timo Kohler und Pavel Novotny mit 2:0 für sich entscheiden.

Diesen Erfolg zu wiederholen, scheint angesichts der derzeitig blendenden Verfassung der Gastgeber nur schwer möglich. Nach dem Auswärtssieg in Etzenricht (3:2) konnte die Truppe von Trainer Peter Gallmaier im Nachholspiel unter der Woche bei der wieder erstarkten Fortuna in Regensburg erneut überzeugen und einen Punkt (1:1) mit an den Roten Steg nehmen. "Wir werden auf einen Gegner treffen, der noch alle Optionen auf den zweiten Platz offen hat." Es wird wieder ein Abnutzungskampf, "zudem sorgen tolle Fans, die ihre Mannschaft nach vorne peitschen für eine außergewöhnliche Atmosphäre", weiß Coach Maloku aus früheren Besuchen am Roten Steg.Die Gallmaier-Elf liegt mit 43 Punkten vier Zähler hinter dem Tabellenzweiten ASV Cham und hat dabei noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Bei einem Heimsieg gegen den Tabellenführer wären die Rot-Blauen wieder richtig dick drin im Kampf um den Bayernliga-Aufstieg. Den hat der letztjährige Landesliga-Dritte zuletzt vor drei Jahren geschafft. In der Saison 2013/14 holten sich die Badstädter mit respektablen 75 Punkten die Meisterschaft in der Landesliga Mitte.Im Gegensatz zu Bad Kötzting muss die DJK Gebenbach erst noch lernen, "Woche für Woche mit der Favoritenrolle umzugehen. Das ist ein Prozess und für eine Mannschaft, die erst das zweite Jahr Landesliga spielt, nicht so einfach", erklärt Maloku. Nach der Winterpause sei durch die deutliche Tabellenführung eine neue Situation eingetreten. "Wir sind jetzt nicht mehr die unbekannten Neulinge. Die Gegner sind hochmotiviert und bestens auf uns eingestellt. Dadurch bekommen wir auch nicht mehr die Räume und es läuft alles mit viel weniger Geschwindigkeit ab", nennt Maloku Gründe, warum es für die DJK immer schwieriger wird, zu punkten. Acht Zähler hat seine Mannschaft in den bisherigen fünf Spielen nach der Winterpause eingefahren und jeder einzelne musste hart erkämpft werden - wie zuletzt beim 0:0 gegen Ettmannsdorf."Wir werden alles in die Waagschale werfen", so die Kampfansage von FCK-Coach Gallmaier, der spielerisch mit den Auftritten seiner Mannschaft in den letzten beiden Begegnungen sehr zufrieden war. Der Bayerwald-Elf gelingt es mittlerweile auch, den Abgang ihres Torjägers Libor Tafat in der Winterpause zu kompensieren. Deshalb geht Bad Kötzting zuversichtlich in dieses Spitzentreffen.Die DJK Gebenbach braucht schon einen sehr guten Tag, wenn sie die zweite Auswärtsniederlage der Saison (0:1 in Etzenricht) verhindern will. Krankheitsbedingt fehlen wird Stürmer Dominik Siebert, der beim 2:1-Sieg in Hauzenberg den wichtigen Ausgleichstreffer erzielte. Dafür ist Niko Becker nach seiner dreiwöchigen Rot-Sperre wieder im Kader.