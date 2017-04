Sport Gebenbach

Der 1. FC Bad Kötzting warf alles in die Waagschale, was er hatte - so wie es der Trainer vor dem Spitzenspiel angekündigt und gefordert hatte. Trotzdem hätte das fast nicht für den knappen 1:0-Sieg gereicht. Aber der Tabellenführer Gebenbach nutzte seine zahlreichen Möglichkeiten vor allem in der zweiten Halbzeit nicht.

Die extrem kampfbetonte Begegnung drohte eine knappe Viertelstunde vor Schluss zu eskalieren. Bad Kötztings Trainer Peter Gallmaier ließ sich nach einer Unterbrechung dazu hinreißen, eine Flasche in Richtung eines DJK-Spielers aufs Spielfeld zu werfen. Die aufgebrachte DJK-Bank war danach kaum noch zu beruhigen. In der nach Spielende stattfindenden Pressekonferenz entschuldigte sich Teammanager Johannes Anleitner im Namen des FCK-Trainers für diese Aktion. In den ersten 25 Minuten hatten die um den zweiten Platz kämpfenden Gastgeber etwas mehr Spielanteile und besonders nach Standardsituationen wurden sie torgefährlich. Der Führungstreffer für die Gastgeber in der 23. Minute kam aber eher glücklich zustande. Nach einer Ecke konnte DJK-Torhüter Michael Nitzbon den Ball nicht entscheidend wegfausten und FCK-Kapitän Johannes Aschenbrenner stocherte den Ball durch zwei auf der Linie stehenden Abwehrspieler hindurch ins Tor."Bis zum 1:0 war Kötzting besser im Spiel. Nach dem geschenkten Tor waren wir die bessere Mannschaft. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Da war es im Prinzip ein Spiel auf ein Tor. Bad Kötzting stand hinten drin und hat fast nur noch verteidigt. Man merkte, dass sie müde wurden, weil ihnen das Mittwochspiel in den Knochen steckte. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt," fasste Gebenbachs Trainer Faruk Maloku das Spiel zusammen und trauerte den vergebenen Chancen nach.Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel brachte er für Helmut Jurek und Pavel Novotny die schnellen Angreifer Timo Kohler und Niko Becker. Der Druck auf das Kötztinger Tor wurde größer. In der 62. Minute überlupfte Christoph Bäumler den FCK-Schlussmann Stefan Riederer. Verteidiger Wolfgang Liebl schlug den Ball kurz vor der Torlinie weg. Dann hatte Oliver Gorgiev zwei Bretter (68./75.) zum Ausgleich. Nachdem er seinen Gegenspieler Matthias Graf gekonnt ins Leere rutschen ließ, war der Routinier frei vor Torhüter Riederer. Aus acht Meter schob er den Ball am rechten Pfosten vorbei. Sieben Minuten später schob der spielstarke Gorgiev die Kugel knapp am linken Pfosten vorbei.Die Bayerwald-Elf versuchte weiter mit viel Einsatz die Lücken in der Abwehr nicht zu groß werden zu lassen und kam kaum noch zu Entlastungsangriffen. Die Riesenmöglichkeit zum hochverdienten Ausgleich hatte Martin Kopac in der 87. Minute. Nach einer Ballstafette über die rechte Seite war Kopac frei am Fünfmetereck. Er nahm die Kugel direkt und der starke Torhüter Riederer parierte.