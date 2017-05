Sport Gebenbach

12.05.2017

Ihren ersten Auftritt nach der sensationellen Meisterschaft hatte die DJK Gebenbach bereits vergangenen Sonntag beim ASV Burglengenfeld.

Die Feierlichkeiten haben ihre Spuren hinterlassen. Faruk Maloku, Trainer der DJK Gebenbach

Nun erwartet der frischgebackene Bayernligist am Samstag, 13. Mai, um 16 Uhr den Tabellenachten TSV Waldkirchen zum letzten Saisonspiel vor eigenem Publikum.Im Anschluss an diese Begegnung möchte die Mannschaft diesen einzigartigen Erfolg nochmals zusammen mit allen Fans, Sponsoren, Gönnern und Anhängern so richtig feiern. Dem Ereignis angemessen wurde dazu eigens ein "Meister-Bier" gebraut, das es natürlich ebenso wie die Bratwürste kostenlos gibt. Auch wenn die Saison für beide Vereine gelaufen ist möchten sowohl die DJK als auch der TSV in den letzten zwei Spielen noch punkten. "Die Feierlichkeiten haben ihre Spuren hinterlassen, krankheitsbedingt hatte ich am Dienstag nur sieben Spieler im Training.Trotzdem erwarte ich im letzten Heimspiel eine engagierte und gute Leistung meiner Truppe", so DJK-Trainer Faruk Maloku. Die hat seine Elf beim ungefährdeten 4:0-Hinspielsieg in Waldkirchen gezeigt. Die Spielweise der Niederbayern scheint der DJK zu liegen. Alle bisherigen drei Partien konnte Gebenbach für sich entscheiden (2:0; 3:2; 4:0). Besonders der 2:0-Heimsieg am fünften Spieltag der vergangenen Saison ist einigen in Gebenbach noch in Erinnerung. Erstmals eroberte der Aufsteiger damals die Tabellenführung in der Landesliga Mitte. Wenn es nach Waldkirchens Teammanger Fabian Bauer geht, soll diese negative Bilanz gestoppt werden: "Wir wollen nicht nur zur Meisterschaftsgratulation nach Gebenbach fahren. Gegen die Top-Mannschaft und den verdienten Meister möchten wir uns trotz großer Personalsorgen ordentlich verkaufen", hofft Bauer, dass seine Truppe an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen kann.Von den letzten vier Begegnungen verlor die Bayerwald-Elf nur eine. Mit 46 Punkten liegt der TSV damit jenseits von Gut und Böse und kann genau wie die Gastgeber völlig befreit aufspielen. "Wir müssen für uns weiter ein gutes Gefühl entwickeln und dürfen jetzt nicht wegbrechen", fordert DJK-Trainer Faruk Maloku auch in den letzten 180 Minuten der Saison nichts abzuschenken. Das Saisonfinale findet dann beim Derby in Sorghof statt. Mit einem Sieg gegen Waldkirchen könnte die DJK auch die 70-Punkte-Marke knacken und den Vorsprung von sieben Punkten auf Donaustauf halten.Fehlen werden beim Gastgeber Ralf Jakob und Cengiz Izmire mit Sprunggelenksverletzungen. Lukas Libotovsky wird nach einer Fußprellung voraussichtlich auch noch nicht auflaufen können. Wieder dabei dagegen ist der zuletzt fehlende Nico Becker.