Sport Gebenbach

17.03.2017

26

0 17.03.201726

Es ist für die DJK Gebenbach kein Spiel wie jedes andere. Für die DJK und Trainer Faruk Maloku ist es einmalig, sich mit einem Weltmeister und ehemaligen Bundesligatrainer (Nürnberg, Leverkusen, Wolfsburg) wie Klaus Augenthaler um die Spitzenposition in der Landesliga Mitte zu duellieren.

Dessen Mannschaft SV Donaustauf kommt am Samstag, 18. März (16 Uhr) als Tabellendritter nach Gebenbach. Momentan liegt der ambitionierte Aufsteiger mit 40 Punkten zwar zwölf Zähler hinter der DJK das könnte sich aber auch schnell ändern.Gelingt es dem Star-Trainer, das Gipfeltreffen für sich zu entscheiden und auch im Nachholspiel gegen Bad Abbach einen Dreier einzufahren, wäre der Vorsprung auf sechs Punkte geschmolzen und die Meisterschaft auch für andere Mannschaften wieder offen. Da die DJK bereits am Freitag vor einer Woche beim hart erkämpften 2:1-Sieg in Kareth Lappersdorf im Einsatz war, nutzte DJK-Trainer Faruk Maloku die Gelegenheit, nochmals den kommenden Gegner beim 2:0-Sieg gegen Etzenricht zu beobachten.Für ihn ist die Ausgangslage klar: "Donaustauf wird auf Sieg spielen ein Unentschieden bringt ihnen nichts. Ich sehe uns als Außenseiter. Ich denke auch, dass der Stachel der Hinspielniederlage bei den Donaustaufern noch tief sitzt", erwartet Maloku einen bis in die Haarspitzen motivierten Gegner. "Für die Entwicklung der Mannschaft sind solche Vergleiche wie gegen Donaustauf enorm wichtig. Da kann sich jeder auf hohem Niveau messen", so Maloku."Im Gegensatz zu Gebenbach waren wir als Aufsteiger wie auch einige andere Mannschaften in der Spitzengruppe nicht konstant genug. Deshalb konnte Gebenbach sich absetzen und steht zu Recht ganz oben", sagt Klaus Augenthaler. Der Erfolgsweg von Gebenbach begann ausgerechnet am Fuße der Walhalla beim 2:1-Hinspielsieg. Cengiz Izmire hatte beide Treffer erzielt. Oliver Gorgiev trug damals am 20. August 2016 erstmals das DJK-Trikot. Zuvor war der Routiner im Mai mit dem FC Amberg aus der Regionalliga abgestiegen und einige Monate ohne Spielpraxis. Zu allem Überfluss musste er nach einer Stunde mit Gelb-Rot vom Feld. Die ohnehin ersatzgeschwächte Mannschaft erkämpfte sich in Unterzahl den Sieg. Das war die Initialzündung für die spätere Erfolgsserie von 14 ungeschlagenen Spielen.Personell muss Faruk Maloku auf Niko Becker nach dessen Roter Karte verzichten. Auch Innenverteidiger Petar Trifonv steht nach seinem Fingerbruch zwar im Kader, für einen Einsatz dürfte es aber wie im Hinspiel nicht reichen. "Wir wollten der Mannschaft am Anfang als Aufsteiger keinen zu großen Druck machen.Es ist aber ganz klar, dass es mit diesem Kader nur ein realistisches Ziel geben kann - und das ist der Aufstieg," fordert Matthias Klemens. Er ist Geschäftsführer der SV Donaustauf Fußball GmbH & Co. KG, der im Winter ausgegliederten ersten Mannschaft des SV Donaustauf.

Landesliga Mitte

25. SpieltagRuhmannsfelden - Hutthurm Sa. 15 UhrCham - Bad Kötzting Sa. 16 UhrBad Abbach - Ettmannsdorf Sa. 16 UhrEtzenricht - Hauzenberg Sa. 16 UhrGebenbach - Donaustauf Sa. 16 UhrWaldkirchen - Burglengenfeld Sa. 16.30 UhrNeukirchen - Kareth So. 15 UhrSorghof - Osterhofen So. 15 UhrRegensburg - Seebach So. 15 Uhr1. DJK Gebenbach 23 47:19 522. ASV Burglengenfeld 23 47:18 413. SV Donaustauf 22 38:22 404. 1. FC Bad Kötzting 22 39:18 395. ASV Cham 23 44:34 386. TSV Bad Abbach 21 38:27 377. FC Sturm Hauzenberg 23 35:34 348. SV Fortuna Regensburg 22 44:44 329. TSV Kareth-Lappersdorf 24 31:39 3210. TSV Waldkirchen 23 35:36 2911. TSV Seebach 24 35:39 2912. SC Ettmannsdorf 23 28:33 2813. SV Neukirchen b.Hl. Blut 23 40:45 2714. SV Etzenricht 23 36:42 2615. SpVgg Osterhofen 22 24:41 2416. SV Hutthurm 23 32:49 2317. SpVgg Ruhmannsfelden 24 26:46 1818. SV Sorghof 22 19:52 17