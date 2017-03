Sport Gebenbach

26.03.2017

26.03.2017

Mit einer imponierenden Moral gelang es dem Tabellenführer der Landesliga Mitte, einen 0:1-Rückstand in den letzten Minuten zu drehen und den heimstarken FC Sturm Hauzenberg mit 2:1 zu bezwingen. Dabei hatte die DJK Gebenbach wenige Minuten vor dem Ausgleich, den der eingewechselte Dominik Siebert (85.) erzielte, noch zwei Mega-Chancen vergeben. Zuerst scheiterte Ralf Jakob in der 81. Minute mit einem Foulelfmeter an Sturm-Torhüter Michael Hellauer, und zwei Minuten später (83.) knallte DJK-Torjäger Martin Kopac den Ball aus drei Metern Entfernung an die Unterkante der Latte.

Der Spitzenreiter trauerte dem vergebenen Ausgleich jedoch nicht lange nach. Die Köpfe blieben oben und dieser Wille und die Entschlossenheit wurden auch durch den Siegtreffer von Kai Hempel kurz vor Schluss auch belohnt. "Wir wollten die Räume eng halten und hinten dicht machen. Unser System mit einer Fünferkette war mit sehr viel Laufarbeit verbunden, ist aber in der ersten Halbzeit aufgegangen", analysierte Sturm-Spielertrainer Alex Geiger. Auch seine Hoffnung, dass "mal ein Standard reinfällt", erfüllte sich. In der 36. Minute nutzte Severin Hirz nach einem Freistoß eine unübersichtliche Situation im Strafraum und brachte die Gastgeber in Führung.Nach dem Seitenwechsel vergaben die Niederbayern in der 54. Minute gegen die weit aufgerückte DJK Abwehr eine sehr gute Kontermöglichkeit zum 2:0. Die Gastgeber zollten jetzt auch immer mehr ihrer großen Laufarbeit der ersten Stunde Tribut. "Wir konnten die Räume nicht mehr richtig zulaufen. Mit der Klasse, die Gebenbach hat, konnten sie das ausnützen und haben dann auch total verdient gewonnen", bilanzierte Alex Geiger neidlos. Sein Trainerkollege Faruk Maloku stellte ab der 65. Minute auf eine Dreier-Abwehrkette um. Er nahm den linken Außenverteidiger Tobias Stubenvoll runter und brachte mit Dominik Siebert einen weiteren Stürmer. Dieser Schachzug auf dem nicht sehr großen Kunstrasenplatz zahlte sich aus.Eine Lücke nutzte Timo Kohler. Er drang durchs Zentrum in den Strafraum ein und wurde von den Beinen geholt. Abwehrspieler Ralf Jakob verpasste es durch den vergebenen Foulelfmeter im vierten Spiel nach der Winterpause sein viertes Tor zu machen. Dafür machte Winterneuzugang Dominik Siebert seinen ersten Treffer für die DJK Gebenbach. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite war der Torjäger zur Stelle und erzielte den wichtigen Ausgleich.Der Spitzenreiter gab sich damit nicht zufrieden und kombinierte sich diesmal über die linke Seite in den Strafraum. "Mit einem überragenden Schuss, den man auch nicht alle Tage so trifft", wie Faruk Maloku befand, gelang Kai Hempel in der 87. Minute der nicht mehr für möglich gehaltene Siegtreffer. Dieser wurde von den Spielern sowie dem mitgereisten Anhang überschwänglich gefeiert.Zugleich bedeutete dieses Tor, dass die DJK am kommenden Wochenende in das schwere Heimspiel gegen Ettmannsdorf mit mindestens sechs Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Donaustauf gehen kann. Die Augenthaler-Elf wird sich in ihrer momentanen Form im Nachholspiel gegen Cham am Mittwoch voraussichtlich den "Dreier" sichern.