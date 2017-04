Sport Gebenbach

17.04.2017

Mit der Maximalausbeute von sechs Punkten am Osterwochenende hält Tabellenführer Gebenbach seine Verfolger in der Landesliga Mitte auf Distanz.

Bad Abbach/Gebenbach. "Meine Mannschaft ist über weite Strecken wie eine Spitzenmannschaft aufgetreten. Wir waren giftig, spritzig und gierig nach jeden Ball deshalb war unser Sieg auch verdient", zeigte sich DJK-Trainer Faruk Maloku mit dem Auftritt seiner Mannschaft am Ostermontag bei einem starken TSV Bad Abbach sehr zufrieden. Er begann mit der gleichen Aufstellung wie schon zwei Tage vorher gegen Hutthurm. In der 12. Minute hatte seine Elf allerdings Glück, dass eine Direktabnahme von Florian Fischer nur den Außenpfosten streifte. In der Phase, als die Gastgeber etwas stärker wurden, schlug der Spitzenreiter durch "ein überragendes Umschaltspiel", wie Maloku befand, eiskalt zu. Martin Kopac legte auf Niko Becker durch, und der behielt im Eins gegen Eins gegen Torhüter Fabian Fuchs die Nerven und schob zur Führung ein.In der Folge kontrollierte die DJK um den sehr präsenten Kai Hempel die Begegnung und hatte vor der Pause (40./43) noch zwei gute Gelegenheiten durch Kopac und Becker nach schöner Vorarbeit von Remi Szewczyk zur Resultatsverbesserung.Auch nach dem Seitenwechsel sofort wieder eine Doppelchance von Gebenbach, als wieder Niko Becker über links durchbrach und Torhüter Fuchs gerade noch abwehren konnte. Bei der anschließenden Ecke wurde der Kopfball von Timo Kohler auf der Torlinie geklärt. Dann begann die DJK das Ergebnis etwas zu verwalten und setzte nur noch gelegentliche Nadelstiche. Die hätten allerdings die Vorentscheidung bringen müssen. Zweimal (72./78.) luchste der enorm laufstarke Kohler dem jeweils letzten Abwehrspieler der Gastgeber den Ball ab und steuerte alleine aufs Bad Abbacher Gehäuse zu - schob die Kugel aber jedesmal um Zentimeter vorbei. "Zwei Hundertprozentige, dazu noch ein klarer nicht gegebener Foulelfmeter, das 2:0 geht vollkommen in Ordnung", so Maloku.Bad Abbach hatte zwar in der letzten halben Stunde relativ viel Ballbesitz, konnte sich gegen die abgeklärt und sicher stehende DJK-Defensive keine Torchance erspielen. Nach einem weiteren Konter wurde der eingewechselte Cengiz Izmire kurz vorm Strafraum gefoult. Oliver Gorgiev zwirbelte den Ball aus 17 Metern über die Mauer in den Winkel zur Entscheidung (86.). "Phasenweise hat sich das wieder so angefühlt wie in der Vorrunde", war Maloku vor allem auch deshalb zufrieden, weil seine Elf zum zweiten Mal innerhalb 48 Stunden ohne Gegentor blieb und defensiv kaum was zugelassen hat.