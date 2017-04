Sport Gebenbach

17.04.2017

Klar unter die Kategorie Arbeitssieg ist der 2:0-Erfolg der DJK Gebenbach gegen den abstiegsbedrohten SV Hutthurm einzustufen. Gegen die extrem defensiv eingestellten Gäste sorgten Martin Kopac und Timo Kohler am Samstag mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit für den wichtigen Heimerfolg in der Landesliga Mitte.

Gegenüber dem Bad-Kötzting-Spiel ließ DJK Trainer Faruk Maloku Christoph Bäumler, Helmut Jurek und Pavel Novotny auf der Bank und brachte dafür Timo Kohler, Niko Becker und Remi Szewczyk. Für den verletzten Ralf Jakob begann Manuel Hammer als rechter Außenverteidiger. Gegen den massiert und dicht stehenden Abwehrverbund der Gäste tat sich der Tabellenführer besonders in der ersten Halbzeit schwer. "Zielvorgabe war hier, null zu null zu spielen und mit Glück einen Konter zu fahren. Die defensive Ausrichtung mit einem 5-4-1 System hat bis auf wenige Ausnahmen sehr gut funktioniert", erklärte der verletzte Spielertrainer Dominik Schwarz.Gebenbach hatte in den ersten 45 Minuten nur zwei gute Möglichkeiten. Die erste nach 14 Minuten, als Innenverteidiger Petar Trifonov nach einem Eckball am kurzen Pfosten zum Kopfball kam, die Kugel aber um wenige Zentimeter am Gästetor vorbeisetzte. Die zweite dann sechs Minuten vor dem Pausenpfiff: Nach einem Freistoß von Niko Becker übersah der ansonsten gut leitende Schiedsrichter ein klares Handspiel im Strafraum. "Ein klarer Elfmeter, der zu Unrecht nicht gepfiffen wurde", so Schwarz.Kurz nach dem Seitenwechsel schaltete sich Manuel Hammer über die rechte Außenbahn verstärkt in das Angriffsspiel ein. Über ihn, Kai Hempel und Niko Becker kam der Ball zu Martin Kopac. Mit einem abgefälschten Schuss aus 17 Metern gelang dem DJK-Torjäger nach längerer Torflaute sein 19. Saisontreffer. Nach einer Stunde stellten die Gäste ihr Defensivkonzept etwas um und brachten drei frische Akteure aufs Feld. Gebenbach bekam jetzt mehr Räume, versäumte es aber, diese konsequent zu nutzen. Dies hätte sich zehn Minuten vor Schluss fast gerächt. Nach einer Ecke verhinderte DJK-Torhüter Michael Nitzbon den Ausgleich, als er stark den halbhohen 14-Meter-Schuss des eingewechselten Bastian Parzer entschärfte.Nur eine Minute später war es einmal mehr Timo Kohler, der eine Begegnung entschied. Auf Höhe der Mittellinie nutzte er einen Abstimmungsfehler zwischen einem Gästeverteidiger und dem weit aus seinem Tor gekommen Schlussmann. Er spritzte dazwischen und hatte keine Mühe den Ball im leeren Tor zum entscheidenden 2:0 unterzubringen. DJK-Trainer Faruk Maloku war zufrieden. Deshalb ließ er auch die Anfangs-Elf durchspielen.