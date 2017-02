Sport Gebenbach

Der Tabellenführer der Landesliga Mitte tritt am Wochenende zunächst am Samstag um 14 Uhr beim Tabellenneunten der Landesliga Nord, dem TSV Neudrossenfeld, an. Einen Tag später, am Sonntag um 13.30 Uhr, erwartet die Truppe von Trainer Faruk Maloku dann den Bayernligisten SC Feucht auf dem Raigeringer Kunstrasenplatz.

Das erste Testspiel absolvierte die DJK bereits am vergangenen Sonntag ebenfalls in Raigering gegen den mittelfränkischen Bezirksligisten FSV Stadeln. Am Ende stand nach einer ordentlichen Leistung ein klarer 3:0-Erfolg für die Maloku-Elf. DJK-Neuzugang Dominik Siebert bereitete zwei Treffer vor und war bereits gut ins Angriffsspiel eingebunden.Wieder im Kader ist Manuel Hammer. Der 30-jährige Ex-Kapitän aus der eigenen Jugend spielte zuletzt in der Reservemannschaft der DJK. Er hatte an allen Aufstiegen von der Kreisklasse bis in die Landesliga einen großen Anteil. In die Reserve wechselt Außenverteidiger Mario Zivatovic, der aus privaten Gründen etwas kürzer treten will. Auch der nach einem Kreuzbandriss lange verletzte Thorsten Troche will künftig die zweite Mannschaft verstärken.