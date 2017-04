Sport Gebenbach

02.04.2017

Auch der Tabellenführer der Landesliga Mitte kann die Erfolgsserie des SC Ettmannsdorf nicht beenden: Mit einem verdienten 0:0 bleibt die Elf von Trainer Timo Studtrucker zum elften Mal in Folge ungeschlagen. Ganz so unglücklich ist man darüber bei der DJK Gebenbach aber nicht.

Denn nach zuvor zwei Heimniederlagen ist man in Gebenbach mit der Punkteteilung gegen einen starken und selbstbewussten Gegner nicht unzufrieden - zumal auch die Konkurrenz gepatzt hat und sich der Vorsprung auf die Verfolger sogar noch leicht vergrößerte. "Gegen den Ball waren wir hochkonzentriert, haben den Gegner wenig Raum gelassen sein Spiel zu gestalten. In der zweiten Halbzeit sind wir immer mutiger gewordenen und hatten zum Schluss sogar die besseren Chancen, wir können erhobenen Hauptes hier wegfahren", zeigte sich Studtrucker stolz auf seine Mannschaft.Gegen eine Mannschaft, die von der Qualität her ganz vorne reingehört, hatte seine Truppe nur in der ersten Halbzeit die Möglichkeit zu gewinnen, aber nur da, resümierte DJK-Trainer Faruk Maloku.Die ersten guten Möglichkeiten für die DJK hatte Spielführer Timo Kohler. Sowohl in der 4. als auch in der 18. Minute kam er halbrechts im Strafraum frei zum Schuss. Beide Male drehte Gästetorhüter Tim Ebner den Ball um den langen Pfosten. Glück für die DJK, dass nach einer Ecke Florian Tausendpfund (9.) per Kopf nur den Pfosten traf. Der Schiedsrichter brachte sich in einer zwar umkämpften aber jederzeit fairen Begegnung durch viele unverständliche und kleinliche Entscheidungen immer wieder selbst unnötig in den Mittelpunkt. Durch die vielen Unterbrechungen kam vor allem in der ersten Halbzeit kaum ein Spielfluss zustande.Kai Hempel hatte in der 29. Minute die bis dahin beste DJK-Chance. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Oliver Gorgiev kam er im Fünfmeterraum frei stehend zum Kopfball, setzte die Kugel aber über das Gehäuse. Drei Minuten vor der Pause (42.) klärte DJK-Torhüter Michael Nitzbon per Kopf außerhalb des Strafraums und wurde dabei vom heranstürmenden Maximilian Nimsch mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Der schnelle SCE-Angreifer bekam dafür die Rote Karte.Die Überzahl der Gebenbacher währte aber nur sieben Minuten, da der bereits Gelb-verwarnte Kai Hempel kurz nach der Pause (49.) wegen eines Fouls ebenfalls vom Platz musste. Der für Pavel Novotny eingewechselte Dominik Siebert hatte kurz vorher (46.) die einzige und größte Möglichkeit der zweiten Halbzeit, die Gebenbacher in Führung zu bringen. Christoph Bäumler passte von der Grundlinie auf den zentral frei stehenden Siebert, doch der traf die Kugel nicht richtig und das Leder ging am Tor vorbei.In der letzten halben Stunde war es ein offenes und temporeiches Spiel mit den besseren Möglichkeiten für die Gäste. Marco Seifert, der Gebenbacher in Diensten von Ettmannsdorf, hatte zwei Gelegenheiten. Nach guter Vorarbeit von Ilhan Koc (54.) spitzelte er den Ball nur um Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Die spektakulärste Szene des Spiels in der 82. Minute: Nach einem Stellungsfehler in der DJK-Abwehr war Seifert frei durch, der starke Torhüter Michael Nitzbon musste aus seinem Kasten und wurde 25 Meter vor dem Tor mit einem Heber überlupft - die Kugel sprang dann vor dem leeren Tor auf und fiel zur Erleichterung der DJK und zum Entsetzen der Gäste aufs Tornetz.

Landesliga Mitte

DJK Gebenbach - SC Ettmannsdorf 0:0DJK Gebenbach: Nitzbon, Stubenvoll (77. E. Izmire), Gorgiev, Kohler (83. C. Izmire), Hempel, Novotny (46. Siebert), Libotovsky, Trifonov, Bäumler, Kopac, Jakob.SR: Andreas Peplinski (Nürnberg) - Zuschauer: 347 - Rot: (42.) Maximilian Nimsch (Ettmannsdorf), grobes Foulspiel - Gelb-Rot: (49.) Kai Hempel (Gebenbach), wiederholtes Foulspiel).