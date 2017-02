Sport Gebenbach

Auch das zweite und dritte Testspiel in der Vorbereitung entschied der Tabellenführer der Landesliga Mitte für sich. Dem 2:0-Erfolg am Samstag beim TSV Neudrossenfeld lies die DJK nur einen Tag später einen 2:1-Sieg gegen den Bayernligisten SC Feucht folgen. In der ersten Halbzeit in Neudrossenfeld waren die Oberfranken in einem intensiven Spiel die spritzigere Mannschaft. Cengiz Izmire schloss zwei fast identisch vorgetragene Angriffe der DJK in der 69. und 79. Minute zum 2:0-Endstand ab. Mit der ersten Halbzeit gegen den SC Feucht war DJK Trainer Faruk Maloku zufrieden. Die Führung für Gebenbach kam in der 42. Minute. Mit dem Pausenpfiff schossen die Mittelfranken den Ausgleich. In der 68. Minute verwandelte Martin Kopac einen Strafstoß sicher zum Siegtreffer.