28.04.2017

Unvergessen bleibt in Gebenbach der 4:0-Derbysieg beim SV Hahnbach, der die Meisterschaft in der Bezirksliga Nord bedeutete. Jetzt - nur knapp zwei Jahre später - hat die DJK erneut die große Gelegenheit, bereits vier Spieltage vor Schluss einen Meistertitel perfekt zu machen.

( lik) Diesmal in der Landesliga Mitte. Damit würde der kleine Dorfverein Geschichte schreiben. Nach einer überragenden und so niemals für möglich gehaltenen Saison, fehlt der Mannschaft von DJK-Trainer Faruk Maloku nur noch ein Sieg, um auch rechnerisch alle Zweifel am Titelgewinn zu beseitigen. Vier Matchbälle also - und gleich der erste soll am Samstag, 29. April, um 16 Uhr im Heimspiel gegen die abstiegsgefährdete SpVgg Osterhofen-Altenmarkt genutzt werden. So jedenfalls der Wunsch von DJK-Trainer Faruk Maloku."Wir wollen den Sack zumachen und den letzten Schritt gehen. Osterhofen ist aber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn die SpVgg hat ein starkes Konterspiel und ist eine sehr einsatzfreudige Mannschaft." Auch die bisherigen drei Vergleiche (1:2, 1:0, 1:1) lassen ein ganz enges Spiel gegen den Mitaufsteiger des Jahres 2015 erwarten, der das erste Landesligajahr mit einem beachtlichen achten Rang abgeschlossen hatte. "Beim 1:1 in Osterhofen sind wir nach frühem Rückstand lange angerannt bis wir den Ausgleich erzielt haben. Dann hat unser Torwart Michael Nitzbon bei zwei Kontern noch den Punkt festgehalten", blickt Maloku auf das schwierige Hinspiel zurück.Aus eigener Erfahrung kann er sich gut in die Lage der Gäste versetzen. "Ich weiß noch, wie wir im letzten Jahr auf einem Relegationsplatz liegend zum haushohen Favoriten nach Ammerthal gefahren sind. Ammerthal hätte in diesem Spiel Meister werden können und wir haben Ihnen mit unserem 3:2-Sieg die geplante Feier verdorben. Beim designierten Meister hatten wir nichts zu verlieren, deshalb war es für uns das leichteste Spiel." Auf einen ähnlichen Effekt hofft jetzt auch Osterhofens Spielertrainer Sepp Holler, der unter allen Umständen der Relegationsmühle entgehen will. Dazu wollen die Niederbayern beim Spitzenreiter und zwei Tage später im Nachholspiel beim SV Sorghof punkten."Die Gebenbacher Bilanz spricht eine eindeutige Sprache. Trotzdem werden wir die Punkte nicht kampflos abliefern. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mir die Gebenbacher Meisterfeier anzusehen", verspricht Holler dem Favoriten einen heißen Kampf. Gegen Hutthurm und Seebach - die beiden anderen abstiegsbedrohten niederbayerischen Clubs - tat sich die DJK zuletzt besonders in der Anfangsphase schwer. "Wichtig wäre der Führungstreffer, dann bekommen wir normal die Räume, die wir wie jede andere Mannschaft brauchen", hofft Maloku. Personell kann er bis auf die Verletzten Martin Kügler und Cengiz Izmire aus dem Vollen schöpfen.