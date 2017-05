Sport Gebenbach

05.05.2017

9

0 05.05.2017

Ausgelassen und heftig wurde die vorzeitige Landesligameisterschaft in Gebenbach gefeiert. Aber so ganz begreifen, was da am vergangenen Samstag beim historischen 5:2-Sieg gegen die SpVgg Osterhofen passiert ist, wird man es aber wohl erst, wenn der FC Amberg die SpVgg Weiden oder auch die traditionsreiche SpVgg Bayern Hof in Gebenbach auflaufen - und es dann um Bayernliga-Punkte geht.

In den restlichen Spielen gegen Burglengenfeld, Waldkirchen und Sorghof geht es nur noch gegen Mannschaften, die wie wir ohne Druck spielen können. Gute Voraussetzungen für schönen und ansehnlichen Fußball. Faruk Maloku, Trainer der DJK Gebenbach

Was insbesondere Trainer Faruk Maloku und die Mannschaft aber auch der Betreuerstab die Vorstandschaft und nicht zuletzt die Fans geleistet haben, ist einfach außergewöhnlich und kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Leistung des Dorfvereins wird auch von immer mehr Zuschauern vornehmlich aus dem nördlichen Landkreis Amberg-Sulzbach honoriert.Diese regionale Verbundenheit mit der DJK Gebenbach, da sind sich die Verantwortlichen sicher, wird auch in der Bayernliga anhalten - wenn es dann hauptsächlich gegen Vereine aus Franken geht. Den Grundstein zu diesem einzigartigen Erfolg hat die Truppe von Meistertrainer Faruk Maloku vor der Winterpause gelegt. Gegen die acht Mannschaften die direkt hinter der DJK rangieren und einen einstelligen Platz belegen konnte die Maloku-Elf in diesem Zeitraum acht von zehn Begegnungen gewinnen. Nur zweimal trennte man sich Unentschieden. Dazu kam eine eindrucksvolle Auswärtsstärke. Nur Etzenricht und Bad Kötzting konnten die große Überraschungsmannschaft der Liga jeweils mit 1:0 besiegen. Auch in den letzten drei Saisonspielen will Gebenbach nichts schleifen lassen und weiter punkten. "In den restlichen Spielen gegen Burglengenfeld, Waldkirchen und Sorghof geht es nur noch gegen Mannschaften, die wie wir ohne Druck spielen können. Gute Voraussetzungen für schönen und ansehnlichen Fußball", sagt Faruk Maloku.Am Sonntag, 7. Mai, um 16 Uhr beim Tabellensechsten ASV Burglengenfeld, der bis vor kurzem noch im Rennen um den zweiten Platz dabei war, hofft er, dass die Mannschaft "die richtige Balance zwischen Lockerheit und Anspannung" findet.Zu was der ASV Burglengenfeld zu Hause in der Lage ist, hat der letztjährige Bayernliga-Absteiger bei drei Kantersiegen gezeigt. Der ASV Cham sowie Kareth Lappersdorf wurden mit jeweils 6:0 und die SpVgg Osterhofen gar mit 7:0 aus dem Naabtalpark Stadion geschossen.Auch in der Defensive weist die Elf von Trainer Matthias Bösl mit nur zehn Gegentoren den Bestwert der Liga auf. Der 2:1-Hinspielerfolg der DJK wird sich also nur sehr schwer wiederholen lassen.