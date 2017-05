Sport Gebenbach

05.05.2017

Nach Rückkehrer Marco Seifert vom SC Ettmannsdorf vermeldet die DJK Gebenbach mit Dominik Haller (24) vom künftigen Ligakonkurrenten DJK Ammerthal den zweiten namhaften Neuzugang für die kommende Bayernligasaison.

Haller stammt aus Ammerthal, wechselte 2006 zu den C-Junioren des SSV Jahn Regensburg. Hier schaffte er auch die Berufung in die Bayernauswahl. Ab der B-Jugend kam er zur SpVgg Weiden. In dieser Zeit war DJK-Trainer Faruk Maloku Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und sein Trainer: "Er sieht Räume und Nahtstellen die beim Gegner aufgehen oder offen sind, wie kaum ein anderer in unserer Region." Nach seiner Rückkehr 2010 schaffte er den Bayernligaaufstieg. "Dominik ist keiner, der schnell ein Kapitel schließt und was Neues sucht" schätzt Maloku. "Nach sechs Jahren Ammerthal möchte ich auch aus diesem gemachten Nest raus. Ich bin da aufgewachsen hab in der Jugend gespielt und kenn da praktisch jeden Zentimeter," erklärt Haller.