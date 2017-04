Sport Gebenbach

14.04.2017

Nach zwei Begegnungen am Osterwochenende wird man in Gebenbach klarer sehen können, ob der von einst elf auf mittlerweile sieben Punkte geschmolzene Vorsprung reichen kann.

Doppeleinsatz für die DJK: Zunächst erwartet der Tabellenführer der Landesliga Mitte am Samstag, 15. April, um 16 Uhr den SV Hutthurm bevor die Reise am Ostermontag zum Nachholspiel nach Bad Abbach geht. Spielbeginn auf der Freizeitinsel ist um 15 Uhr.Waldkirchen und Osterhofen zu Hause sowie Seebach, Burglengenfeld und Sorghof auswärts stehen anschließend noch auf den Plan. "Die Liga ist extrem ausgeglichen. In keinem Spiel reichen 80 oder 90 Prozent, um zu punkten", sagt DJK-Trainer Faruk Maloku. Auch gegen den SV Hutthurm, der mit drei Siegen nach der Winterpause besser in die Restrunde gestartet ist als die Gastgeber (Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen), wird es ungemein schwer, den Hinspielerfolg zu wiederholen. Bei Dauerregen gelang Niko Becker damals der Führungstreffer. Timo Kohler und zweimal Martin Kopac sorgten für den 4:1-Endstand.Die Mannschaft von SV-Spielertrainer Dominik Schwarz, die mit 32 Punkten auf einem Abstiegs-Relegationsplatz liegt, scheint für den Abstiegskampf in den noch verbleibenden Spielen bestens gerüstet. Dies unterstreicht besonders der 5:1-Sieg beim letzten Auswärtsspiel in Bad Abbach, der nicht nur bei der direkten Konkurrenz um den Klassenverbleib für Aufsehen gesorgt hat.Auffällig bei der Bayerwald-Elf ist die Treffsicherheit auf gegnerischen Plätzen. Mit 27 erzielten Toren hat der letztjährige Rangvierte exakt so oft getroffen wie die trotz der 0:1-Niederlage in Bad Kötzting immer noch auswärtsstärkste Truppe von Faruk Maloku. Gegen die Niederbayern aus dem Landkreis Passau ist also Vorsicht geboten, um nicht ausgekontert zu werden.Nicht nur Top-Torjäger Benjamin Neunteufel (17 Treffer) weiß bei den Gästen, wo das Tor steht. "Wir wollen aber den Bock umstoßen und endlich wieder mal zu Hause gewinnen", hofft Maloku auf einen Heimerfolg seines Teams.Defensiv richtig gefordert wird seine Mannschaft auch am Ostermontag beim TSV Bad Abbach. Die Offensivabteilung von Bad Abbach mit Urban Wazlawik, Simon Sigl und Florian Fischer hat richtig Qualität. "Sie sind offensiv nur schwer auszurechnen", erklärt DJK-Coach Maloku. Allerdings hat die Elf von Trainer Stefan Wagner momentan ein ähnliches Problem wie seine Mannschaft - sie verwerten die gut herausgespielten Chancen zu wenig. Durch drei Niederlagen in Folge wurden die Kicker von der Freizeitinsel im Kampf um den zweiten Platz zurückgeworfen. Um den Kontakt nach vorne nicht ganz abreißen zu lassen, ist ein Dreier gegen den Tabellenführer Pflicht. Wieder im Kader der DJK ist der zuletzt fehlende Cengiz Izmire. Ob sein Bruder Erdal sowie Ralf Jakob und Dominik Siebert mitwirken können, ist noch fraglich.