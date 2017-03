Sport Gebenbach

10.03.2017

10.03.2017

(lik/mr) Da lässt sich Faruk Maloku nichts vormachen: Der Trainerfuchs von der DJK Gebenbach reagierte am Freitagabend beim Gastspiel beim TSV Kareth auf die beengten Platzverhältnisse auf Kareths Höhen. Mit einer veränderten Aufstellung im Gegensatz zum ersten Rest-Rückrundenspiel in Neukirchen siegten die Gebenbacher mit 2:1 (1:0) und festigten damit ihre klare Tabellenführung in der Landesliga Mitte. Am Ende war es eine hitzige Partie, in der DJK-Torwart Michael Nitzbon mit einem gehaltenen Elfmeter die drei Punkte rettete. Trainer Maloku musste erst einmal tief durchatmen, und lobte dann: "Mit der Einstellung und dem Engagement meiner Spieler bin ich sehr zufrieden."

Timo Kohler und Martin Kopac, den bisher treffsichersten Gebenbacher, ließ Maloku zunächst draußen. Er hatte unter anderem den Ex-Ensdorfer Dominik Siebert gebracht. Und der machte - nach einer zehnminütigen Anlaufphase - mit seinen Teamkollegen richtig Dampf. Der quirlige Stürmer traf einmal auch den Innenpfosten. Besser machte es Pavel Novotny, der nach einer halben Stunde die Führung der Gäste erzielte. Zunächst war noch ein Schuss der Gebenbacher von der heimischen Abwehr abgeblockt worden, im zweiten Versuch war aber der DJK-Akteur erfolgreich. Einen starken Einstand feierte auch Rückkehrer Manuel Hammer, ein echtes Eigengewächs der DJK, der mehr als ein Jahr nicht mehr in der "Ersten" aufgelaufen war. Seine Aufgabe auf der Außenverteidigerposition erledigte er aber, als wäre er nie weg gewesen. Insgesamt war die 1:0-Führung zur Pause für die DJK zu wenig.Und das rächte sich auch nach Wiederanpfiff, als Maximilian Vogl nach 47 Minuten zum 1:1 ausglich. Doch die Gebenbacher antworteten postwendend. Nach 50 Minuten bekamen sie einen Elfmeter zugesprochen, der bei den Karethern die Gemüter erhitzte. Ralf Jakob dagegen blieb ganz cool und verwandelte zum 2:1 für die Gäste.Nun wurde die Partie richtig giftig, die Gastgeber versuchten zunehmend Freistöße zu provozieren. In der 86. Minute bekamen sie einen Elfmeter zugesprochen. Aber auch hier behielt DJK-Torwart Nitzbon die Nerven und wehrte den Ball ab. Nur Sekunden später gab es eine Rudelbildung, mit dem Ergebnis, dass Niko Becker wegen Schiedsrichter-Beleidigung Rot sah. Der einzige Wermutstropfen des Spitzenreiters an diesem Abend.