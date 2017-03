Sport Gebenbach

02.03.2017

14

0 02.03.201714

Neben Trainer Faruk Maloku haben bei der DJK Gebenbach auch nahezu alle Spieler ihre Verträge verlängert. Im letzten Vorbereitungsspiel war zum ersten Mal auch der Langzeitverletzte Tobias Stubenvoll wieder im Einsatz.

Zu Beginn der Winterpause hatte DJK-Trainer Faruk Maloku seinen Vertrag in Gebenbach um drei Jahre bis 2020 verlängert. Jetzt - kurz vor dem Start in die Restsaison - freuen sich die Verantwortlichen des Tabellenführers der Landesliga Mitte, dass fast der komplette Kader seine Zusage für zwei weitere Spielzeiten gegeben hat. "Lediglich zwei Spieler stellten ihre Entscheidung zurück, da es für sie in den nächsten Monaten noch berufs- oder studienbedingt zu Veränderungen kommen könnte", sagte Sportlicher Leiter Franz Wittich.Damit kann Faruk Maloku seine erfolgreiche Arbeit mit einem Großteil des zusammengewachsenen Kaders über die Saison hinaus fortführen. Auch die erfahrenen Führungsspieler Kai Hempel und Oliver Gorgiev sind in den nächsten Jahren mit an Bord.Die zu Ende gegangene Vorbereitung bewertete der Trainer unterschiedlich. "Die Jungs zogen gut mit, waren in den Trainingseinheiten fleißig dabei. Die Testspiele waren dennoch sehr durchwachsen. Viele Automatismen stockten und blitzten nur teilweise auf", sieht Maloku noch Verbesserungsbedarf im Hinblick auf das erste Saisonspiel am Samstag in Neukirchen b. Hl. Blut. In den insgesamt acht Testspielen, von denen sechs auf Kunstrasen ausgetragen wurden, "reichte es meist nicht, um über die gesamte Spielzeit ein konstant hohes Niveau abzurufen", so Maloku weiter, der in den Probespielen aber auch viel Neues ausprobiert hat.Im letzten Testspiel konnte auch Tobias Stubenvoll eine gute Stunde lang mitwirken. Der letztjährige Neuzugang hatte sich im ersten Vorbereitungsspiel im Sommer 2016 am Außenband verletzt und war seit dem nicht einsatzfähig.