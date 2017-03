Sport Gebenbach

Von der Sorte gibt's nicht viele in Deutschland - Fußball-Weltmeister. Auch Klaus Augenthaler hat sich diesen ewigen Ruhm erworben. Deshalb wird nicht nur sein Team am Samstag in Gebenbach im Mittelpunkt stehen.

Die Gebenbacher werden es verwinden können: "Nein, ich war noch niemals da", sagt Klaus Augenthaler. Er kenne zwar Amberg und Weiden, "aber Gebenbach, nein". Am Samstag, 18. März, wird der Fußball-Weltmeister von 1990, der jetzt den SV Donaustauf trainiert, die schmucke Sportanlage unterhalb der B14 kennenlernen. Dann steigt um 16 Uhr das Spitzenspiel der Landesliga Mitte zwischen dem Spitzenreiter DJK und dem Drittplatzierten SV Donaustauf. Und dann wird sich, wie eigentlich immer bei Auswärtsfahrten der Donaustaufer, auch vieles auf Augenthaler projezieren: "Ich kenne das", sagt der 59-Jährige, der für den FC Bayern München mehr als 400 Bundesligaspiele bestritt.Der einstige Weltklasse-Libero weiß, was auf ihn zukommt, wenn er in den Landesliga-Orten der Oberpfalz und im Bayerischen Wald auftaucht: Fotos, Selfies, Autogramme, Smalltalk. "Auge" hier, "Auge" da, "Auge" zieht noch immer und ist da auch nicht genervt: "Ich mache das gerne." Auch wenn es vielleicht mal unpassend ist. "Als Trainer im Profibereich geht man nach einer Niederlage sofort zur Mannschaft, hier geht das meist nicht." Da gibt's noch den ein oder anderen Plausch mit den Zuschauern auf den Weg ins Sportheim.Augenthaler kennt zwar Gebenbach nicht, aber er kennt die DJK genau: "Wir wissen um ihre Stärken", sagt er über den Spitzenreiter der Landesliga Mitte. Die DJK stünde zurecht da oben. "Sie leben vom Kampf, von ihrem Teamgeist", ist er durchaus angetan von der Truppe Faruk Malokus. Dennoch liegt ihm noch die Hinspielniederlage, als die Gebenbacher im August mit 2:1 die Punkte von der Donau entführten, im Magen. "Ich habe mich da maßlos geärgert", blickt er zurück. Überhaupt hätte sein Team zu Hause oft gut gespielt, aber zu viele Punkte liegengelassen. Auswärts ist die Bilanz viel besser.Natürlich will der starke Aufsteiger auch in Gebenbach etwas holen, dass die DJK noch einzuholen sei, glaubt Augenthaler aber nicht. "Wir sind nicht so vermessen zu sagen, wir jagen jetzt Gebenbach." Der Rückstand sei zu groß. "Wir wollen uns Platz zwei sichern." Der würde auch zu Aufstiegsspielen zur Bayernliga berechtigen.Augenthaler geht's nicht nur um die Platzierung, es geht ihm auch um die Entwicklung der Spieler: Wie etwa bei einem Tobias Wiesner. Der pfeilschnelle Spieler kickte schon bei der SpVgg SV Weiden, dem FC Amberg und der DJK Ammerthal. "Mit seiner Entwicklung bin ich sehr zufrieden", sagt der Trainer. Wiesner habe eine tolle Einstellung, seine Entwicklung sei aber noch nicht am Ende.Die seiner Mannschaft auch nicht. Dabei stehe seine Mannschaft immer besonders unter Druck. Das hänge auch mit seinem Namen zusammen. Die Gegner in der Landesliga wollen es vor allem dem prominenten Trainer zeigen. Darauf stellt Augenthaler seine Truppe ein.Und er stellt sich auch auf ein bisschen Trubel in Gebenbach ein, dass sich auch vieles um ihn dreht. "Aber das ist überhaupt kein Problem", wiederholt er. "Nur einmal wurde ich in dieser Saison blöd angemacht", erzählt der einstige Bayern-Star. Und wer war's? "Ein Sechziger-Fan."