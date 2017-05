Sport Gebenbach

(lik) DJK-Trainer Faruk Malolu nutzte nach der vorzeitig gewonnen Meisterschaft die Gelegenheit einiges auszuprobieren. Aus der Anfangself der letzten Wochen fehlten Innenverteidiger Lukas Libotovsky (verletzt) und Remi Szewczyk. Kai Hempel und Manuel Hammer blieben zunächst auf der Bank. Der Erfolgs-Coach änderte seine übliche taktische Ausrichtung und trat diesmal mit einem 4-3-3-System an.

Wir haben uns hier ganz ordentlich präsentiert. Ich wollte einige neue Dinge einfach mal probieren. Faruk Maloku, Trainer DJK Gebenbach

Dabei beorderte er überraschend auch Sturm-Tank Pavel Novotny in die Innenverteidigung. Der 1,97 Meter Hüne zeigte vor allem bei hohen Bällen seine enorme Kopfballstärke. Insgesamt war Faruk Maloku trotz der 1:3-Niederlage, die durch ein Tor des eingewechselten Rudolf Pfaffenroth in der 93. Minute endgültig besiegelt wurde, mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden: "Wir haben uns hier ganz ordentlich präsentiert. Ich wollte einige neue Dinge einfach mal probieren. Da es auch für Burglengenfeld um nichts mehr ging, war es auch keine Wettbewerbsverzerrung."Die erste Viertelstunde verlief recht ausgeglichen, die ganz großen Möglichkeiten fehlten allerdings. Ab der 20. Minute wurde die DJK stärker und hatte die größeren Spielanteile. Verteidiger Tobias Stubenvoll schaltete sich immer wieder mit ins Angriffsspiel ein. Seine flache Hereingabe hätte der quirlige Cengiz Izmire in der 33. Minute fast zur DJK-Führung verwertet. Kurz vor dem Seitenwechsel konnten auch die Gastgeber mehr Akzente setzen. Einen unnötigen Ballverlust der DJK tief in der eigenen Hälfte konnte Matthias Gröger mit einem Schuss aus zwölf Metern in den Winkel zum 1:0 nutzen.Der gleiche Spieler nutzte nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel einen Abstimmungsfehler der Gebenbacher Hintermannschaft zum 2:0 (49.) In der recht ansehnlichen Begegnung versuchten die eingewechselten Kai Hempel und Christoph Bäumler, dem Spiel des frischgebackenen Meisters zusätzlich neue Impulse zu geben. In der 56. Minute hatte der ASV großes Glück, als Timo Kohler im Mittelfeld gleich mehrere Gegenspieler stehen ließ - sein Flachschuss aus halblinker Position sprang aber vom Innenpfosten wieder ins Feld zurück. In der 75. Minute verfehlte Bäumler eine Flanke von Hempel nur um Zentimeter.Dann spielte Christoph Bäumler in der 82 Minute Martin Kopac zentral am Strafraum frei. Der torgefährliche Mittelfeldspieler der DJK erzielte mit einem strammen Schuss unter die Latte seinen 22. Saisontreffer. Gebenbach versuchte in den noch verbleibenden Minuten gegen die beste Heimabwehr der Liga den Ausgleich zu erzielen, musste aber in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Rudolf Pfaffenroth das 1:3 hinnehmen.