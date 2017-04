Sport Gebenbach

Seebach/Gebenbach. Mit einem auch der Höhe verdienten 4:1-Sieg beim abstiegsbedrohtem TSV Seebach hat die DJK Gebenbach die Tür zur Bayernliga sperrangelweit aufgestoßen. Zur Meisterschaft in der Landesliga Mitte fehlt dem letztjährigen Fastabsteiger nur noch ein Schritt. Sprich: Sollte die Truppe von Trainer Faruk Maloku nur eines ihrer vier noch zu absolvierenden Spiele gewinnen, wäre die Sensation perfekt und der Dorfclub tatsächlich aufgestiegen.

Für die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga war es die erwartet schwierige Aufgabe. Verbissen und hoch motiviert kämpften die Gastgeber besonders in der Anfangsphase um jeden Ball und jeden Meter. Entsprechend zerfahren war die Begegnung in den ersten 25 Minuten. In der 28.Minute war Timo Kohler nach einem Pass von Kai Hempel frei durch und wurde von Torhüter Christian Wloch am Fünfereck abgeräumt. Martin Kopac scheiterte mit dem Foulelfmeter aber am Torwart der Gastgeber.Der vergebenen Gelegenheit trauerte der DJK-Torjäger nicht lange nach. Bereits sechs Minuten später (34.) traf er nach einem abgeblockten Ball mit einem Flachschuss aus zwölf Metern zum 0:1. Glück für die DJK, dass ein Freistoß von Matthias Lallinger nur drei Minuten später an der Oberkante der Latte landete. Trotzdem dominierte Gebenbach jetzt die Begegnung mehr und mehr und auch die Chancen häuften sich.Kurz nach dem Seitenwechsel setzte sich Timo Kohler ganz stark über die rechte Seite durch seine präzise Hereingabe verwertete Martin Kopac sicher zum 0:2. Die Niederbayern gaben sich danach aber keineswegs geschlagen. Durch ihren Freistoßspezialisten Lallinger kamen sie in der 52. Minute zum Anschlusstreffer. DJK-Torhüter Michael Nitzbon konnten den Ball zwar noch an den Querbalken lenken, die zuück springende Kugel drückte Sebastian Ranzinger aber per Kopf über die Linie. Zuvor (50.) hätte DJK-Innenverteidiger Petar Trifonov beinahe das 1:3 gemacht. Sein Kopfball aus kürzester Distanz ging jedoch an die Latte. In der Folge lockerten die Gastgeber ihre Deckung und besonders gegen die antrittsschnellen Kohler und Becker war Seebachs Abwehr immer wieder überfordert.Nico Becker, der auch viel nach hinten arbeitete, scheiterte in der 78. Minute am Pfosten. Nach Flanke von Tobias Stubenvoll traf Kai Hempel nur das Außennetz. Den Sack endgültig zu machte der eingewechselte Christoph Bäumler (85.) mit einem Kopfball. Oliver Gorgiev sah den im Zentrum freistehenden Bäumler und bediente ihn maßgenau. Den Schlusspunkt setzte noch Nico Becker in der 90. Minute mit dem 4:1