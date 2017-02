Vermischtes BY Gebenbach

13.02.2017

10

0 13.02.201710

Regensburg/München/Erlangen. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes müssen sich die Bürger heute in Bayern auf zahlreiche Warnstreiks und Protestaktionen der Landesbeschäftigten einstellen. Neben der Gewerkschaft Verdi haben auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu Demonstrationen, Protestkundgebungen und bis zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Regionale Schwerpunkte Regensburg, München und Erlangen.

Keine Verhandlungsbasis

Das fordert Verdi Verdi fordert in dieser Tarifrunde unter anderem für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder Verbesserungen im Gesamtvolumen von 6 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten, für die Auszubildenden und Praktikantinnen eine Anhebung von 90 Euro monatlich, einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50 Euro je Ausbildungsjahr und eine verbindliche Übernahmeregelung.

Alexander Gröbner, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Oberpfalz, rechnet allein in der Oberpfalz mit rund 240 Teilnehmern. „Wir stellen fest, dass in den letzten Tagen die Anzahl der Betriebe und die zu erwartenden Beschäftigten im Warnstreik mehr geworden sind. Das zeigt deutlich, dass sich die Beschäftigten die Haltung der öffentlichen Arbeitgeber nicht gefallen lassen wollen", erklärt Gröbner in einer Pressemitteilung. Unterstützend kämen rund 80 Kollegen aus dem Verdi-Bezirk Niederbayern hinzu.Für Gröbner ist die Aktion gerechtfertig. „Die Beschäftigten leisten täglich gute öffentliche Dienstleistungen für die Bürger. Und trotz sprudelnder Steuereinnahmen und einer steigenden Inflationsrate sehen sich die Arbeitgeber nicht in der Lage, ihren Beschäftigten ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Das macht sprachlos“, kritisiert er. Die Demonstration beginnt um 9 Uhr Streiklokal im Antoniushaus. Von dort aus ziehen die Teilnehmer weiter zum Haupteingang der Uniklinik Regensburg weiter. "Der stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi-Bayern, Norbert Flach, beleuchtet dann die aktuelle Verhandlungssituation aus Sicht der Gewerkschaft", informiert Gröbner in der Pressemitteilung.Betroffen seien aber alle Regierungsbezirke im Freistaat, sagte ein Verdi-Sprecher am Montag in München. Es werde mit tausenden Teilnehmern gerechnet. Neben Universitäten und Unikliniken, Autobahn- und Straßenmeistereien, Gerichten, Theatern und Museen sollen auch Finanzämter, staatliche Länderbehörden sowie Dienststellen einbezogen werden. Hinzu kommen Angestellte bei der Polizei sowie angestellte Lehrer.