Vermischtes Gebenbach

26.05.2017

16 Kinder aus der Pfarrei St. Martin feierten Erstkommunion. Viele Wochen hatten sie sich dafür in der Schule, in den Tischgruppen und in der Pfarrei vorbereitet. Die Aufregung war den acht Mädchen und acht Buben anzumerken, als sie unter Glockengeläut sowie Orgel- und Trompetenklängen mit Pfarrvikar Christian Preitschaft, den Ministranten und ihren Eltern in die voll besetzte Kirche einzogen. Die Messe stand unter dem Thema "Jesus, Quelle unseres Lebens". Preitschaft stellte in seiner Predigt fest, dass sich Jesus den Menschen schenke und man dieses Geschenk annehmen solle. In den Kyrie-Rufen und Fürbitten brachten die Kinder ihre Anliegen vor Gott. Sie erneuerten ihr Taufversprechen und trugen die Opfergaben zum Altar. Dort sangen die sie gemeinsam mit dem Chor, der von Maria Birner für die Erstkommunionfeier zusammengestellt und instrumental mit Keyboard, Querflöten und Gitarren unterstützt wurde, das Vaterunser. Danach empfingen sie erstmals den Leib Christi. Am Nachmittag trafen sich die Kinder nochmals in der Kirche, um Gott für dieses Fest zu danken. Tags darauf führte der Ausflug nach dem Dankgottesdienst in der Mausbergkirche wie üblich zur Teufelshöhle und zur Sommerrodelbahn nach Pottenstein.