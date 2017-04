Vermischtes Gebenbach

07.04.2017

Von Lehrerin Karin Gruschwitz bestens auf das Thema Gemeinde vorbereitet, besuchte die 4. Klasse der Gebenbacher Schule Bürgermeister Peter Dotzler im Rathaus. Im Sitzungssaal erklärte er den Schülern, wofür die Gemeinde zuständig ist, woher sie ihr Geld bekommt und wofür sie es ausgibt.

Die Klasse machte Vorschläge, was an der Schule verbessert werden könnte. So sollte der Dornenbusch im Pausenhof entfernt und eine Turnstange für kleinere Kinder angeschafft werden. Auch über mehr Pausenbänke und Fußballtore auf dem Allwetterplatz würden sich die Mädchen und Buben freuen. Der Bürgermeister versprach, dass sich der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen mit diesen Wünschen befasst. Gestärkt mit Brezen und ausgerüstet mit einem neuen Fußball traten die Kinder den Rückweg zur Schule an.