Vermischtes Gebenbach

02.03.2017

Wolfgang Siegert steht weiter an der Spitze des Männergesangvereins Frohsinn in Gebenbach. Er wurde bei der Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt.

Vorstand Vorsitzender: Wolfgang Siegert Stellvertreter: Hans Schöpf



Schriftführer: Josef Stauber



Kassier: Alfons Grünbauer



Beisitzer: Johannes Kohl, Jürgen Schneider und Alfred Kellner



Kassenprüfer: Wolfgang Bäumler und Josef Bäumler jun. (dpe)

Die Wahl des gesamten Vorstands stand im Mittelpunkt der Sitzung im Gasthaus Obermeier. In seinem Bericht ging Siegert auf die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr ein. Er erwähnte 29 Proben, 4 Vorstandssitzungen, 4 Beerdigungen und 12 Geburtstagsständchen. Die Auftritte wurden gemeinsam mit dem Männergesangverein Ursulapoppenricht und dem Landfrauen-Singkreis Gebenbach gestaltet.Die Sänger traten beim geistlichen Konzert in Ursulapoppenricht, beim Mariahilfbergfest in Amberg, beim Sommerfest des Männergesangvereins Hahnbach, beim Mausbergfest am Tag der Vereine, beim Herbstsingen in Ammerthal, beim Kathreinabend in Gebenbach und beim Adventskonzert in der Gebenbacher Kirche auf. Der MGV-Viergesang gab fünfmal Kostproben seines Könnens. Für die Neusortierung der Noten überreichte Siegert dem Notenwart Johannes Kohl ein kleines Präsent.Chorleiter Josef Bäumler rief die Auftritte in Erinnerung. "Da die Anzahl der aktiven Sänger immer weiter schrumpft, werden auch die Proben reduziert", sagte er. Es sei nicht zielführend, mit wenigen Sängern regelmäßige Übungsstunden zu halten. Er bedankte sich beim Männergesangverein Ursulapoppenricht und dem Landfrauen-Singkreis Gebenbach für die gute Zusammenarbeit bei den gemeinsamen Auftritten. Bäumlers Wunsch war es, neue Sänger zu gewinnen. Auch er würdigte den Notenwart für seine vorbildliche Arbeit, Jürgen Schneider für Programmgestaltung und Werbemaßnahmen bei Aktionen sowie Josef Bäumler jun. für die technische Unterstützung.Bürgermeister Peter Dotzler dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern und wünschte dem neuen Vorstand viele neue Sänger. Im Namen des Landfrauen-Singkreises bedankte sich Vorsitzende Maria Hirsch für die gelungenen Auftritte mit dem Männergesangverein. Pfarrvikar Christian Preitschaft lobte die Gestaltung der Messen durch die Sänger.Vorsitzender Wolfgang Siegert ehrte Peter Dotzler für 25 Jahre Singen im Chor mit einer Ehrenurkunde. Eine Vorschau auf 2017 und eine Diskussion über die künftige Gestaltung von Veranstaltungen und Auftritten beschloss die Versammlung.