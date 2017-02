Vermischtes Gebenbach

19.02.2017

19.02.2017

Groß war die Zahl der Veranstaltungen, die bei der Jahreshauptversammlung der Familiengemeinschaft Gebenbach im Rückblick zur Sprache kamen. Der Sitzung vorausgegangen war ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder.

Vorsitzende Angela Giehrl zeigte in ihrer Rückschau Fotos von den einzelnen Veranstaltungen und Aktivitäten. Die reichten vom Kinderfasching, einer Kräuterwanderung und dem märchenhaften Familienausflug zur Kehlkapelle über die arbeitsreiche Mausbergfestwoche, die Gestaltung des Erntedankaltars und einen Selbstbehauptungskurs für Kinder bis hin zu den Adventsgottesdiensten. Bei dieser Übersicht wurde deutlich, dass die Familiengemeinschaft Gebenbach nicht nur Angebote für ihre Mitgliedsfamilien, sondern für alle Interessierten organisiert.Giehrl wies auf die nächsten Termine hin: den Selbstverteidigungskurs für Frauen (ab Mittwoch, 22. Februar, an fünf Abenden), das Palmbuschen-Binden (am Samstag, 1. April) und die Cineplex-Live-Übertragung aus der Metropolitan Opera in New York ("Der Rosenkavalier" am Samstag, 13. Mai). Diese Aktionen und das weitere geplante Jahresprogramm werden über Pfarrbriefe, Amberger Zeitung und Plakate veröffentlicht. Wer per E-Mail informiert werden will, kann dies unter familiengemeinschaftgebenbach@googlemail.com anmelden.Gruß- und Dankesworte sprachen Bürgermeister Peter Dotzler, Pfarrvikar Christian Preitschaft, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wolfgang Schöpf und Lisa Kohl als Vertreterin des KLB-Kreisvorstands. Alle genossen dann Häppchen und Sekt und nutzen die Gelegenheit, sich bei einer Bildergalerie über die Mausbergfestwochen der letzten Jahrzehnte auszutauschen.