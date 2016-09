Vermischtes Gebenbach

21.09.2016

3

0 21.09.2016

Sie fürchten sich vorm Schwarzen Mann: Den wollen zwei Siebenjährige in Atzmannsricht gesehen haben. Gibt es ihn wirklich, den Maskenmann? Im Internet auf jeden Fall. Dort ist er momentan sehr munter unterwegs. Und verbreitet Angst.

Schwarze Gestalt

Bislang keine Spur

Nichts Greifbares Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg hat sich entschlossen, die Geschichte vom Schwarzen Mann publik zu machen, "weil mittlerweile über die sozialen Medien durchaus angsteinflößende Botschaften in den Umlauf gebracht wurden".



Abgesehen von den Angaben der beiden Kinder lägen aber "gegenwärtig keine greifbaren Hinweise für eine Existenz des Maskenmannes vor".



Dass die Bevölkerung Auffälligkeiten in der Nachbarschaft der Polizei melde, sei lobenswert, betont die PI in diesem Zusammenhang. Um so mehr verwundere es aber in diesem Fall, dass "vor dem besagten Freitagabend weder bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg noch bei ihren benachbarten Dienststellen Hinweise auf eine solche Person oder ähnliche Unregelmäßigkeiten eingingen".



Sollte der Unbekannte erneut irgendwo gesehen werden, bittet die Sulzbach-Rosenberger Inspektion, sie sofort unter 09661/8 74 40 oder über den Notruf 110 zu verständigen. (eik)

Aus diesem Grund hat auch die Polizei beschlossen, mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen - obwohl sie bislang keinen greifbaren Beweis für die Existenz des Unbekannten hat. Aber sie will verhindern, dass allzu abstruse Gerüchte die Runde machen.Der Maskenmann tauchte am vergangenen Freitagabend auf: Gegen 18.20 Uhr meldete eine Bewohnerin des Gebenbacher Ortsteils Atzmannsricht der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg telefonisch, dass sich kurz zuvor eine schwarz gekleidete Person am Rand ihres Grundstücks herumgetrieben habe - mit schwarzer Gesichtsmaske und schwarzen Handschuhen. Auf diese Gestalt aufmerksam geworden sei ihre siebenjährige Tochter, die zu dieser Zeit auf der Terrasse spielte. Als der Schwarze Mann das Kind bemerkt habe, sei er wortlos davongelaufen, in Richtung Gebenbach.Um der Sache nachzugehen, schickte die PI sofort eine Streife zum Ort des Geschehens. Diese sprach auch mit dem Kind, erhielt dabei aber keine anderen Informationen als aus dem Telefonat mit der Mutter. Das Mädchen war offenbar nicht die Einzige, die den Schwarzen Mann gesehen haben will: Ein gleichaltriger Schüler aus der Nachbarschaft berichtete ebenfalls von einer dunkel gekleideten Person, die er an diesem Abend beobachtet habe. Der Unbekannte soll schon Tage zuvor in Atzmannsricht unterwegs gewesen sein.Die Polizisten leiteten sofort eine Fahndung ein, konnten aber bis zum Einbruch der Dunkelheit keine weiteren Erkenntnisse gewinnen. Die Ordnungshüter fanden dort, wo der Mann unterwegs gewesen sein soll, ein Taschentuch, das sie sicherstellten. Es könnte ein Spurenträger sein. "Die Herkunft dieses ,Beweisstücks' kann jedoch nicht zweifelsfrei belegt werden", teilt die Polizei mit. Sie hat aber trotzdem ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet: Es geht um den Verdacht des Hausfriedensbruchs.Am Sonntagmorgen, fuhren die Ordnungshüter nochmals verstärkt Streife im Gemeindebereich von Gebenbach. Außerdem befragten die Beamten die Kinder erneut - doch auch dabei ergaben sich keine weiteren Erkenntnisse.