Vermischtes Gebenbach

12.05.2017

1

0 12.05.2017

Dafür sind sie lange genug im Geschäft, die Feuerwehrmänner aus Hirschau und Massenricht, die von Landrat Richard Reisinger in Gebenbach für ihren 40- und 25-jährigen aktiven Dienst bei der Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen in Gold und Silber geehrt wurden.Von der Feuerwehr Hirschau sind dies Günter Ries und Albert Sterk für 25 Jahre sowie Hubert Wittmann für 40 Jahre. Wolfgang Rumpler und Robert Kummer von der Feuerwehr Massenricht erhielten das Ehrenzeichen in Silber für 25 und Gerhard Basler sowie Hermann Fick für 40 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr. Landrat Richard Reisinger und Kreisbrandrat Fredi Weiß dankten allen Feuerwehrmännern für ihre Bereitschaft, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche anderen Menschen im Ernstfall zu helfen.