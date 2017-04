Vermischtes Gebenbach

19.04.2017

Ettmannsdorf. Für die kommende Saison kehrt mit Marco Seifert ein echtes Gebenbacher Eigengewächs zu seinem Heimatverein zurück. Der 21-jährige Torjäger des Ligakonkurrenten SC Ettmannsdorf spielte bereits von der F-Jugend an für die DJK.

Als 17-Jähriger wechselte er von der U19-Bezirksoberliga des SV Hahnbach zu den U19-Junioren des FC Amberg in die Landesliga Nord. "Mit Marco haben wir einen jungen, sehr talentierten Stürmer zurückbekommen. Seine Spielanlage passt perfekt in unser Spielsystem. Er hat Perspektive und richtig Potenzial, das wir weiterentwickeln möchten. Darüber hinaus ist er ehrgeizig und erfolgsorientiert. Genau die richtige Einstellung", freut sich DJK-Trainer Faruk Maloku. "Für unser Team und für Gebenbach ein toller Neuzugang." Der Wechsel zurück nach Gebenbach ist auch für den SC Ettmannsdorf nachvollziehbar. "Sie hätten mich zwar gerne behalten, verstehen aber, dass ich hier zu Hause die Möglichkeit nutzen will, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Für die zwei super Jahre in Ettmannsdorf möchte ich mich bei der Mannschaft, Trainer Timo Studtrucker und allen anderen herzlich bedanken und dem Verein weiterhin alles Gute wünschen", erklärt Seifert. Für Ettmannsdorf hat er bis dato 24 Tore erzielt.