Vermischtes Gebenbach

22.03.2017

6

0 22.03.2017

Der Obst- und Gartenbauverein Gebenbach steckt in großen Problemen. Da sich bei der Jahreshauptversammlung niemand fand, der den Vorsitz übernehmen wollte, droht ihm sogar die Auflösung.

Neben den Jahresberichten stand die Neuwahl im Mittelpunkt der Tagung im Gasthaus Obermeier. Nach 33 Jahren im Amt kandidierte Hans Stauber nicht mehr für den Vorsitz, und kein Mitglied wollte seine Nachfolge antreten. So erklärte Hans Stauber sich bereit, den Vorsitzendenposten bis zur Jahreshauptversammlung im nächsten Jahr kommissarisch auszuüben. Sollte sich dann kein Kandidat zur Verfügung stellen, wird er den Antrag auf Auflösung des Vereins zur Diskussion stellen.Die weiteren Vorstandsämter konnten besetzt werden: Alte und neue 2. Vorsitzende ist Anna Flierl, Kassenverwalterin bleibt Katharina Bäumler, neuer Schriftführer ist Josef Flierl, zu Beisitzern wurden Christine Obermeier, Marianne Wendl, Maria Lindner und Sabine Kredler gewählt, Kassenprüfer sind Christine Kredler und Norbert Hager.In seinem Bericht erwähnte Vorsitzender Hans Stauber, dass der Rasenlüfter zehnmal ausgeliehen wurde. Das Gerät entwickelt sich aber zum Sorgenkind, da sowohl die Inspektion als auch eine Reparatur notwendig wurden. Ein Ausflug führte zur Gartenbäuerin in Falkenberg. Beim Kreisentscheid für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ging der Ortsteil Atzmannsricht als Kreissieger hervor. Heuer steht für den Ort der Bezirksentscheid an.Stauber dankte allen Helfern, besonders aber der 2. Vorsitzenden Anna Flierl. In vielen ehrenamtlichen Stunden habe sie sowohl den Kirchplatz mit gepflegt als auch mit den Schulkindern für das Ferienprogramm Bastelnachmittage organisiert. Da sie sich seit vielen Jahren aktiv und ehrenamtlich für den Obst-und Gartenbauverein einsetzt, trat Stauber dafür ein, Anna Flierl zum Ehrenmitglied zu ernennen. Die Versammlung folgte einstimmig diesem Vorschlag. Die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von sieben auf acht Euro fand eine Mehrheit.Bürgermeister Peter Dotzler bedankte sich beim Verein für seine Leistungen in Sachen Ortsverschönerung. Pfarrvikar Christian Preitschaft würdigte die Aktivitäten der Gartler in Sachen Kirchplatz.