„Wie schütze ich meine Wohnung vor Einbrechern?“ Thema bei Seniorencafé in Gebenbach

13.02.2017

Trotz widriger Witterungsverhältnisse war das Interesse am Seniorencafé sehr groß, lautete doch das Thema "Wie schütze ich meine Wohnung vor Einbrechern?". Seniorenbeauftragte Christine Sabisch stellte als Referenten den Kriminalhauptkommissar Wolfgang Sennfelder vor. In einem Video demonstrierte er, wie mittels eines Schraubenziehers in nur acht Sekunden ein Fenster aufgehebelt wird. Der Experte ging auf Zusatzschlösser, Türspaltsperren und Mehrfachverriegelungen ein. Einsteckschlösser, Schutzbeschläge und Querriegel-Schlösser können nachgerüstet werden. Ein fachgerechter Einbau ist Grundvoraussetzung. Bei Neu- und Umbauten sind geprüfte einbruchhemmende Fenster und Fenstertüren mindestens der Widerstandsklasse 2 (RC) ratsam. Sennfelder präsentierte einbruchhemmende Fensterbeschläge und aufschraubbare Nachrüst-Sicherungen. Ein abschließbarer Fenstergriff allein reiche nicht aus. Auch Fenstergitter und einbruchhemmende Rollläden leisteten Widerstand. Sehr effektiv seien Alarmanlagen. Kostenloses Infomaterial liegt im Gebenbacher Rathaus aus.