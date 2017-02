Vermischtes Gebenbach

28.02.2017

26

0 28.02.201726

Das nennt man Wachstum: Nach einem Wagen bei der Premiere im Vorjahr, waren es heuer gleich fünf Gefährte, die sich in den Gebenbacher Faschingszug eingereiht hatten.

Die Jugendfeuerwehr Gebenbach-Kainsricht hatte kräftig die Werbetrommel für den Gaudiwurm gerührt. Fünf große Trecker zogen die sich auf aktuelle Themen beziehenden Wagen durch den Ort. Start war am Sportplatz. Bei stimmungsvoller Musik glühten die Zugmaschinen und ihr Personal dort schon etwas vor. Pünktlich um 15.30 Uhr ging es Richtung Bahnhof. Trotz leichten Nieselregens säumten viele Schaulustige die Straße.Angeführt wurde der Zug von den Gastgebern mit einem Baugerüst auf dem Wagen. Die Vogelgrippe aufs Korn nahmen die Wanderfreunde, die das Publikum mit ihren "Chemikalien" ganz schön einnebelten. Das Thema Holz wurde zweimal aufgegriffen: von den Schöffelhofern and Friends und von Jungbauern und Jungzüchtern aus dem Landkreis. Der Burschenverein Hiltersdorf machte für seine New Kids Werbung, die Köferinger Jugendfeuerwehr nahm Ensdorfs Bürgermeister auf die Schippe. Am Gerätehaus schlossen sich ausgiebige Löschübungen an.