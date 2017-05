Freizeit Georgenberg

Auch wenn die DJK Neukirchen in der laufenden Saison die Kreisklasse nicht mehr halten kann und in die A-Klasse absteigen muss, so sind Zusammenhalt und Tatkraft im Verein aktuell auf hochklassigem Niveau. Der Traditionsclub hat begonnen, in die Zukunft zu investieren.

Neukirchen zu St. Christoph. (pi) Mit einem Anbau an das bestehende Vereinsheim will der Verein den Sport in der Grenzlandgemeinde weiterhin attraktiv halten. Das Gebäude, 1974 als kleines "Badehäuschen" errichtet, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Feuchtigkeit zu kämpfen. Die Kabinen waren zu eng, und der Schiedsrichter musste durch den Gastraum laufen, um zu den Duschen zu gelangen.Durch einen Anbau an der Westseite soll nun Platz für eine größere Gästekabine, zwei Duschen, Toiletten, einen Technikraum sowie eine Schiedsrichterumkleide geschaffen werden. Baubeginn war bereits am 11. April. Seitdem sind die DJK-Mitglieder fleißig am Werkeln. Nur selten bleibt die Baustelle leer. Inzwischen haben die Spieler der ersten Mannschaft, Vorstand, Mitglieder, Freunde sowie Gönner, die alle mit großer Tatkraft am Werk sind, die Fundamente betoniert, Rohre gelegt und den Baustahl für die Kellersohle aufgelegt. "Insgesamt 24 Leute haben sich bereits am Bau beteiligt", freut sich Anton Haider. "Es sind schon über 350 Arbeitsstunden geleistet worden."Der Vorsitzende spricht von einem hervorragenden Zusammenhalt. "Alle Beteiligten haben das große Ziel vor Augen, akzeptable Umkleide- und Duschmöglichkeiten für die Senioren- und Jugendmannschaften des Vereins zu schaffen. Der Verein will somit in die Zukunft investieren." Bei den nun folgenden Arbeiten hofft der Verein inständig darauf, dass sich Fachkräfte finden, um den Bau planmäßig voranzutreiben."Gesucht sind vor allem Maurer, Fliesenleger, Elektriker und Zimmerleute", weist Haider hin. Die DJK Neukirchen bittet deshalb um rege Unterstützung. Wer bei den Baumaßnahmen helfen und mitarbeiten kann, soll sich mit der Führungsriege um Haider und seinen Stellvertreter Arnold Woppmann in Verbindung setzen oder auf der Baustelle vorbeischauen. Wer keine Zeit oder Lust zum Mitarbeiten hat, kann den Bau auch mit Spenden unterstützen. Die DJK verkauft symbolische Bausteine. "Wir können jeden Cent gebrauchen", appelliert Haider.