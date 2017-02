Freizeit Georgenberg

(fjo) Mit einer geselligen Faschingsnacht startete die Gemeinde am Wochenende ins närrische Treiben. Die Feuerwehr übernahm den Auftakt mit einer Faschingsdisco im Vereinslokal "Zum Ritter St. Georg". Rund um die Theke und an den Tischen hielten sich Kostüme und Unmaskierte die Waage.

Heitere Strandgruppe

Fetzige Rhythmen, coole Sprüche und eine grandiose Lichttechnik steuerte "DJ-Legende F. F." dazu. Als es auf Mitternacht zuging, stieg die Spannung im Lokal zusehends. Der Waidhauser Faschingsverein mit seiner im nahen Neukirchen zu St. Christoph lebenden Vorsitzenden Johanna Bauer mischte sich in großer Zahl unters Publikum. Dann war es soweit: die Tanzgruppe "Public Surprise" nahm das gesamte Tanzparkett in Beschlag. Damit hielten nicht nur "Sommer, Sonne und Sonnenschein" Einzug, sondern es ging ganz und gar "Ab in den Süden".Startete noch alles mit einer illustren und heiteren Strandgruppe, so fanden sich die Zuschauer ein paar Sekunden später mitten unter zauberhaften Haremsdamen in bunten Gewändern. Indien, Italien, Brasilien und Kuba folgten im Minutentakt durch die aus 18 Jugendlichen bestehende Tanzgruppe.Diese kommen nicht nur aus Waidhaus, sondern aus dem ganzen Umland, um bei "Public Surprise" dabei zu sein: Ramona Bauer (Waidhaus), Melissa Meindl (Eslarn), Marie Meindl (Waidhaus) ,Nicole Hoch (Waidhaus), Leni Federl (Waidhaus), Julia Landgraf (Pleystein), Katharina Karl (Vohenstrauß), Ann-Marie Kals (Waidhaus), Belinda Lindner (Vohenstrauß), Verena Feselmeier (Eslarn), Lisa Schwarzmeier (Georgenberg), Nadine Wirth (Reinhardsrieth) und Sabrina Wittmann (Miesbrunn) verzauberten den Saal mit ihrer beinahe halbstündigen Show. Da standen die Tänzer Markus Mösbauer (Waidhaus), Sebastian Müllner (Vohenstrauß), Dominik Scheibl (Waldthurn), Karsten Reber (Waldkirch) und Hubert Grötsch junior (Waidhaus) fast ein bisschen im Schatten.