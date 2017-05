Freizeit Georgenberg

10.05.2017

Neukirchen zu St. Christoph. "Wenn ich eingeladen hätte, wären wohl nicht so viele Leute gekommen", scherzte Geistlicher Rat Antony Soosai und erntete sofort Widerspruch. "Das stimmt natürlich nicht", konterte Hildegard Helgert. Die Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes und der Pfarrer waren sich aber einig und freuten sich am Sonntag beim Seniorennachmittag riesig über die Besucher im Pfarrheim. "Bunt wie bei uns in Indien", beschrieb Soosai die Tischdekoration und löste damit den ersten Beifall aus. Den gab es bei der kurzweiligen Veranstaltung noch mehrmals, vor allem für Helmut Moll. Der Musikant erhielt viel Lob für seine Lieder, bei denen die Frauen und Männer mitunter auch kräftig mitsangen. Aber nicht nur bei ihm bedankten sich die Gäste, sondern auch beim Team des Frauenbunds für die vorzügliche Bewirtung. Mit einer Lichterprozession zogen die Gläubigen kurz vor 17 Uhr zur Pfarrkirche. Dort feierte Soosai die vom Frauenbund-Chor mitgestaltete Maiandacht. Bild: pi