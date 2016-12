Kultur Georgenberg

30.12.2016

Sie nennen sich "Akrobaten der Worte und Töne", "Einzig wahre A-Cappella-Instrumental-Band" und "Bayerns erfolgreichste Jodelorganisation": Das Vokalensemble "Bertomijo" hat sich "Music & Comedy" auf die Fahnen geschrieben und begeistert jährlich Hunderte Fans.

Einige Termine stehen fest

Dabei bleiben die fünf charmanten Herren aus Regensburg bodenständig und besinnen sich stets auf ihre Nordoberpfälzer Heimat. Die Tenöre Joachim Scheibl, Dr. Michael Haider und Johannes Haider sowie die Bässe Thomas Haider und Andreas Haider stammen nämlich aus Georgenberg.Die Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren haben sie im Männergesangverein "Sangeslust" Georgenberg entdeckt, den heute noch Andreas Haider leitet. Auch sonst ist "Bertomijo" durchaus häufig in der Heimat anzutreffen, ob beim Gestalten von Gottesdiensten und Hochzeitsfeiern oder bei eigenen Konzerten und anderen feierlichen Anlässen. So hat das Ensemble erst kürzlich einen Auftritt mit Dudelsack und Trommel beim Adventsmarkt in Georgenberg sowie ein Weihnachtskonzert im Landhotel "Kastanienhof" absolviert.Besonders stark engagiert sich "Bertomijo" auf sozialer Ebene: So unterstützen die Sänger etwa den Verein "Hoffnung für Menschen", der sich für notleidende Menschen im indischen Bundesstaat Tamil Nadu einsetzt, oder gestalten soziale und wohltätige Veranstaltungen wie die Eröffnung der Ausstellung "Katzentiger trifft rosaroten Elefanten" des "Vereins zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder Ostbayern" im November im Klinikum der Universität Regensburg.Inzwischen unterhalten sie ihre Fans auch online. Auf seiner Facebook-Seite hat "Bertomijo" inzwischen sein viertes Music- & Comedy-Programm angekündigt: "Ohrwurm 2 go". Fest steht außerdem, dass die Gruppe mit ihrem neuen Programm am 13. Mai in die Schwarzachtalhalle nach Neunburg vorm Wald kommen und am 4. November im Festsaal der Residenz in Neumarkt gastieren wird.Ein Konzert im Raum Weiden sowie ein weiteres in Regensburg sollen demnächst ebenfalls angekündigt werden und aller Voraussicht nach im Frühjahr stattfinden. Am 21. Januar ist "Bertomijo" mit anderen Gruppen bei einer Regensburger Vokalnacht zu sehen und zu hören.