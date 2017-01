Kultur Georgenberg

27.01.2017

11

0 27.01.201711

Leuchtenberg/Georgenberg. Dekan Alexander Hösl ist dankbar und froh. "Mit Susanne Schieder haben wir eine Dekanatskirchenmusikerin, mit der die Zusammenarbeit bestimmt Spaß machen wird", freut sich der Vohenstraußer Stadtpfarrer. Am Donnerstag hat er der Georgenbergerin die vom Kirchenmusikamt der Diözese Regensburg ausgestellte Ernennungsurkunde übergeben.

Beste Voraussetzungen

Freude auf erstes Treffen

Hösl weiß, dass auf die "Neue" viel Arbeit zukommen wird. "Die Chöre haben zum Teil Probleme, Nachwuchs zu bekommen", beschreibt er die Situation in den Pfarreien. Umso wichtiger hält er deshalb Schieders Angebot, den Chorleitern und Organisten als Ansprechpartnerin in kirchenmusikalischen Fragen zur Verfügung zu stehen und sie zu unterstützen. "Es freut mich, dass sie bereit sind, ihre Freizeit in Schulungen und Weiterbildung zu investieren", sagte der Dekan zu Schieder. Dabei hofft er, "dass alle das Angebot auch annehmen werden".Die Voraussetzungen der Dekanatskirchenmusikerin sind übrigens bestens. Schließlich hat sie am Richard-Strauß-Konservatorium in München Kirchenmusik studiert. Längst eingelebt in Georgenberg hat sie sich mit Ehemann Michael sowie den Kindern Maria und Florian. Alle sind übrigens auch in der Pfarrei Neukirchen zu St. Christoph engagiert. Schieder selbst gestaltet die Gottesdienste im Wechsel mit anderen Organisten. Außerdem hat sie einen Kinder- und Jugendchor ins Leben gerufen, unterrichtet freiberuflich Musikschüler am Klavier und an der Orgel sowie in der Stimmbildung und singt hin und wieder als Solistin."Für mich ist es immer wieder bereichernd, mich mit Kollegen musikalisch auszutauschen und von den Erfahrungen anderer zu profitieren", weist Schieder hin. Deshalb hält sie auch einen Austausch und ein gemeinsames Entwickeln geeigneter Konzepte für wichtig. "Sie können sich positiv auf mehrere Orte auswirken." Um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen, betont sie ausdrücklich, "dass mein Angebot nicht als Konkurrenz, sondern als Unterstützung für die pastorale und kirchenmusikalische Arbeit vor Ort gedacht ist und sich den Wünschen und Bedürfnissen in den Pfarreien orientiert". Im Übrigen freut sich Susanne Schieder schon auf ein erstes Treffen mit den Seelsorgern, Chorleitern und Organisten am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr im Vohenstraußer Pfarrheim.