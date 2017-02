Politik Georgenberg

23.02.2017

12

0 23.02.201712

"Eine teure Anlage" ist für Johann Maurer die Kläranlage Neuenhammer. Seine Feststellung begründet der Bürgermeister mit den immens gestiegenen Strom- und Wartungskosten.

Förderung möglich

(pi) "Die reine Einleitungsgebühr ist seit 1997 von damals 1,91 Mark, also 98 Cent, auf inzwischen 9,69 Euro pro Kubikmeter gestiegen", sagte Maurer in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Deshalb habe sich das Gremium entschlossen, in der jüngsten Neukalkulation die Grundgebühr auf 150 Euro zu erhöhen und die Einleitungsgebühr auf 7,84 Euro festzusetzen.Laut Maurer könnte die Kommune für einen möglichen Anschluss an die Kläranlage der Stadt Pleystein eine Förderung von 150 Euro pro laufenden Meter Kanal erhalten. "Das wären bei einer Länge von 4100 Metern 615 000 Euro." Die wasserrechtliche Erlaubnis des Landratsamts Neustadt endet am 31. Dezember 2018. "Ein Bau könnte eventuell im nächsten Jahr erfolgen", ergänzte der Bürgermeister, der die reinen Baukosten auf überschlägig 453 000 Euro bezifferte und über ein Gespräch mit dem Technischen Amtsrat Dieter Bauer vom Wasserwirtschaftsamt Weiden informierte. "Die Gemeinde müsste sich bei der Stadt sozusagen einkaufen", wies Maurer hin und sprach sich wie der Rest des Gremiums dafür aus, einen entsprechenden Antrag zu stellen."Wir verbauen uns damit nichts", meinte etwa der FW-Fraktionssprecher Jürgen Schiller. Nach Ansicht seines CSU-Kollegen Robert Götz "sind die Gebühren ohnehin schon recht niedrig kalkuliert und werden sich wohl weiter erhöhen".