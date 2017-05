Politik Georgenberg

05.05.2017

8

0 05.05.2017

Der Georgenberger Gemeinderat möchte so schnell wie möglich die Erschließung des Baugebiets "Sandfeld" umsetzen. In der Sitzung am Donnerstag ändert das Gremium einstimmig den Bebauungsplan.

Ärger wegen Unimog

(pi) "Es ist jetzt keine Sackgasse mehr", sagte Johann Maurer zur Erschließungsstraße 1. Er dankte Bernhard Götz (FW) für den Hinweis in der März-Sitzung wegen der Wendemöglichkeit von größeren Fahrzeugen. Allerdings meinte der Bürgermeister, "dass es mit dem Straßenbau in diesem Jahr wohl doch nichts mehr werden wird. Wenn wir zum Jahresende hin ausschreiben, bekommen wir sicher bessere Preise". Schnell abgehakt waren die Bestätigungen der in der Dienstversammlung der Feuerwehr Waldkirch am 1. April gewählten Kommandanten Wolfgang Reber und Andreas Gleißner. Das betraf auch den Bauantrag von Beate und Alfred Völkl in Hagenhaus. Sie möchten eine landwirtschaftliche Halle errichten.Hauptaufgabe eines möglichen Zweckverbands für das Ferienland "Naturparkland Oberpfälzer Wald" soll laut Maurer die Vermarktung dieser Region sein. "Mit einem Zweckverband könnten auch interkommunale Projekte gefördert werden", wies der Rathauschef hin.Das grundsätzliche Einverständnis des Gemeinderats war zwar da, eine endgültige Entscheidung trifft das Gremium aber erst, wenn die Voraussetzungen für die Gründung des Zweckverbands vorliegen, darunter Geschäftsführung oder Aufgabenverteilung. "Vielleicht kann der Mitgliedsbeitrag für die beteiligten Gemeinden gestaffelt werden", schlug Achim Helgert (FW) vor. Als eine Forderung des Wasserwirtschaftsamts Weiden bezeichnete Maurer die Errichtung einer Messeinrichtung für die Abwasser-Großeinleitungsstelle Georgenberg 1 in der Waidhauser Straße. "Derzeit sind keine Messungen möglich." Dafür sollen nun Angebote eingeholt werden."Das Landratsamt hat den Haushaltsplan genehmigt", ließ der Bürgermeister noch wissen und informierte über die Besprechung der Franz-Xaver-von Schönwerth-Gesellschaft am 27. April. "Beim Künstler-Symposium waren acht Künstler anwesend." Verärgert war Maurer über die immer wieder anfallenden Reparaturen beim neuen Unimog. "Das ist keine Werbung für Mercedes", fand er, als er darauf hinwies, "dass wir zwar ein Ersatzfahrzeug erhalten haben, jedoch ohne Kipperanschluss".