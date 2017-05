Politik Georgenberg

09.05.2017

09.05.2017

Landrat Andreas Meier, Kreisbrandrat Richard Meier und zweiter Bürgermeister Josef Woppmann wissen die Leistungen der Feuerwehrleute zu schätzen. Der Schutz der Bevölkerung liegt allen dabei am Herzen.

Auf Freiwillige angewiesen

Gute Entscheidung

Ehrenzeichen Landrat Andreas Meier zeichnete mit Kreisbrandrat Richard Meier sowie Kreisbrandinspektor Ulrich Kraus und Kreisbrandmeister Alfons Huber für 25 Jahre aktive Dienstzeit Bringfried Bock, Wolfgang Herrmann, Bernhard Piehler, Helmut Piehler (alle Feuerwehr Brünst), Stefan Frischholz (Neuenhammer), Achim Helgert und Mario Riedl (jeweils Neudorf) mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber aus. Bereits seit 40 Jahren steht Albert Scheinkönig (Feuerwehr Brünst) in der Verantwortung. Er freute sich über Gold. (pi)

Es wäre unmöglich, das notwendige Personal zu finanzieren. Wir sind also auch in Zukunft auf das Prinzip der Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit und Hilfsbereitschaft im Sinne echter Nachbarschaftshilfe angewiesen. Zweiter Bürgermeister Josef Woppmann

(pi) Bei der Verleihung der Feuerwehr-Ehrenzeichen am Montag im Sitzungssaal des Rathauses stellten sie das herausragende Engagement der Aktiven heraus. Laut Woppmann verbergen sich hinter den Worten "Retten, Bergen, Löschen und Schützen" vielfältige und zum Teil äußerst schwierige Pflichten. "Das Aufgabenfeld unserer Feuerwehren ist erheblich größer und komplizierter, als es der Öffentlichkeit und den Außenstehenden bewusst ist", fand der stellvertretende Georgenberger Rathauschef. "Erst wenn der Einzelne in Not gerät und die Feuerwehr braucht, weiß er deren Wert erst zu schätzen."Deshalb müsse jeder zur Erkenntnis gelangen, "dass die Aufgaben, die Ausbildung der Feuerwehrleute, die Ausrüstung und jeder einzelne Einsatz nicht ernst genug genommen werden kann". Woppmanns Fazit: "Wir müssen uns immer wieder vergewissern: Es geht um Menschenleben. Es geht aber auch um die Sicherheit eines jeden Aktiven." Die Geehrten bezeichnete er als Vorbilder für die Kameraden, vor allem für die Jugend.In Bezug auf die Situation in der Gemeinde stellte der zweite Bürgermeister fest, dass diese nur bei der Sachausstattung ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung der Schlagkraft leisten könne. "Es wäre unmöglich, das notwendige Personal zu finanzieren. Wir sind also auch in Zukunft auf das Prinzip der Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit und Hilfsbereitschaft im Sinne echter Nachbarschaftshilfe angewiesen", sagte er.Für Andreas Meier ist eine staatliche Ehrung immer etwas Besonderes, "weil ich sie im Namen des bayerischen Innenministers vornehmen darf". Der Landrat hob nicht nur den enormen Einsatz der Feuerwehrleute hervor, sondern auch das Ehrenamt im Allgemeinen. "Alle sind bereit, persönliche Interessen hintenanzustellen", wusste er. "Das Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit mehr." Umso mehr schätzte Meier die vielen Faktoren für einen effektiven Brandschutz: Familie, Arbeitgeber und Gemeinde. Allen aktiven Frauen und Männern stellte er noch ein Bestzeugnis aus, als er die immer anspruchsvolleren Aufgaben ansprach.Das wusste auch Richard Meier. "Alle stehen Tag und Nacht bereit", unterstrich der Kreisbrandrat das herausragende Engagement der Frauen und Männer. Seinen Worten zufolge "geht aufgrund des demografischen Wandels die Zahl der Aktiven zwar zurück, im Landkreis sind wir aber noch ganz gut aufgestellt".Als gute Entscheidung bezeichnete Meier die bevorstehende Anhebung der Altersgrenze für die Aktiven von 63 auf 65 Jahre und betonte noch, "dass die Ausrüstung nicht für die Feuerwehr ist, sondern für die Menschen". Den Wehren in der Gemeinde Georgenberg gab er mit auf den Weg, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander.