Politik Georgenberg

27.04.2017

27.04.2017

Die CSU Georgenberg ist stolz auf ihre langjährigen Mitglieder. Ein Mann sticht mit 50 Jahren Treue und großen Verdiensten besonders hervor. Eine Frau führt weiterhin den Ortsverband an.

Straßenbau im Mittelpunkt

Ergebnis der Neuwahlen

Ehrungen Mit CSU-Kreisvorsitzendem, Landrat Andreas Meier, zeichnete die Vorsitzende Wolfgang Herrmann, Hildegard Helgert und Martin Reber für 15 Jahre Mitgliedschaft aus. 20 Jahre sind es bei Manuela Ermer, 40 Jahre bei Johann Baier (Unterrehberg), Albert Mäckl und Josef Planner sowie 45 Jahre bei Hans Völkl. Große Verdienste um die CSU hat sich laut Hirnet Ehrenbürger Johann Ermer erworben. Er ist seit 50 Jahren dabei. (pi)

(pi) Marina Hirnet, die weitere zwei Jahre an der Spitze des CSU-Ortsverbands steht, hielt in der Jahreshauptversammlung am Dienstag im "Berggasthof" Schaller Rückschau auf ein mit Aktivitäten gespicktes Jahr. Als Höhepunkte bezeichnete sie den Ausflug mit dem Katholischen Frauenbund nach Mödlareuth und Speinshart, den Weinabend und den Preisschafkopf. Auch politisch waren die Georgenberger "Schwarzen" aktiv. Das verdeutlichte Hirnet mit den Sitzungen oder der Teilnahme am Neujahrsempfang in Weiden mit Dr. Marcel Huber. Nach ihren Aussagen hat der Ortsverband derzeit 43 Mitglieder. "Das Durchschnittsalter liegt bei 59,9 Jahren", ließ sie wissen. "Die Dauer der Mitgliedschaft beträgt im Durchschnitt 28,4 Jahre."Laut Michael Schieder hatte die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags keine negativen Auswirkungen. Der Schatzmeister erinnerte an die Entscheidung des Vorstands, die von der CSU-Landesleitung beschlossene Beitragsanhebung weiterzugeben, und informierte über einen Austritt. Den diesjährigen "Riesenhaushalt" mit der eingeplanten Kreditaufnahme von 870 000 Euro begründete Bürgermeister Johann Maurer vor allem mit den Investitionen im Straßenbau. Als Hauptprojekte nannte er den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Hammermühle nach Brünst oder der Ortsstraße in Gehenhammer, außerdem die Instandsetzung einiger Ortsstraßen.Vorsitzende ist Hirnet und Stellvertreter Josef Woppmann. Als Schatzmeister fungiert Michael Schieder und als Schriftführer Josef Pilfusek. Beisitzer sind Robert Götz, Hildegard Helgert, Andreas Hirnet, Rudolf Hirnet, Matthias Kotschenreuther und Martin Vogl, Kassenprüfer Ludwig Herrmann sowie Hermann Pflaum. "Wir haben die Kraft, den Menschen zu zeigen, was wir leisten können", versicherte Meier. "Die CSU ist auf Landkreisebene und in den Kommunen gut aufgestellt."