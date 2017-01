Politik Georgenberg

26.01.2017

Die Marienkapelle in Hinterbrünst soll eine neue Läutemaschine erhalten. "Die bestehende Anlage ist im Jahr 1985 eingebaut worden", zitierte Bürgermeister Johann Maurer in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch aus dem Schreiben des Kapellenausschusses. Außerdem legte er das Angebot eines Unternehmens vor. "Wegen der komplizierten Technik kann kaum mehr Abhilfe geschaffen werden."

Angebote anfordern

90 Prozent Förderung

Das Gremium wollte jedoch "nichts übers Knie brechen". Deshalb wird die Verwaltung weitere zwei Angebote von entsprechenden Firmen anfordern. "Danach werden wir entscheiden", kündigte der Rathauschef an. Einverstanden war der Rat mit der von Christa Ärmer und Josef Woppmann beantragten Grundstücksauffüllung in Brünst."In jüngster Zeit hat es öfter Ärger gegeben", sagte Maurer zu von der Verwaltung erstellten Bescheiden für Kostenersatz bei der Inanspruchnahme von Feuerwehren, vor allem wenn aktive Feuerwehrleute betroffen sind. "Aber wir haben eine Satzung", wies er hin. "Für Aktive gibt es keine Ausnahmen. Ein Polizeibeamter muss ja auch zahlen, wenn er etwa zu schnell gefahren und geblitzt worden ist." So sahen das unter anderem auch Rudolf Völkl (UBW) und Achim Helgert (FW). Am Ende entschied sich der Gemeinderat, an der "Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehren" ohne Ausnahmen festzuhalten.Auf einen Beschluss des Bau- und Umweltausschusses geht laut Maurer das in der Straße "Mitteräcker" eingeführte einseitige Parkverbot auf der Seite des Wohnhauses der Familie Ferroli und das absolute Parkverbot im Wendehammer zurück. "Vor allem im Winter entstehen massive Engpässe", erklärte der Bürgermeister und sprach sich dafür aus, die Parkverbote beizubehalten. "Aber wo fangen wir an, und wo hören wir auf?", fragte Achim Helgert, als er andere Stellen im Gemeindegebiet ins Gespräch brachte.FW-Fraktionssprecher Jürgen Schiller konnte sich zunächst eine Beschränkung auf die Winterzeit vom 1. November bis 30. April vorstellen. "Die Familie Ferroli hat vier Garagen und genügend Parkmöglichkeiten, wenn sie entsprechend freischaufelt", war der Kommentar von Mario Schaller (FW). Bis auf Helgert lehnte das Gremium die Forderung der Familie Ferroli auf Entfernung der Parkverbotsschilder ab."Die Regierung der Oberpfalz hat grünes Licht zum Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Hammermühle - Brünst gegeben", informierte Maurer weiter, der dabei auf die 90-prozentige Förderung hinwies. "Bis zum 1. April müssen wir noch mitteilen, ob die Maßnahme in diesem Jahr ausgeführt werden kann."Außerdem freute er sich über die Zusage der Lokalen Aktionsgruppe Forum Neustadt plus, das Projekt "Auf Schönwerths Spuren - Errichtung eines Sagen- und Märchenpfads im Zottbachtal" aus dem Programm "Leader" zu fördern. Die Entscheidung war am Mittwochnachmittag gefallen, sagte der Rathauschef. Der Fördersatz beträgt 60 Prozent.