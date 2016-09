Vermischtes Georgenberg

11.09.2016

Gekannt hatten sich beide aber nicht nur vom Fußballplatz her, sondern auch vom Theaterspielen beim damaligen Katholischen Burschenverein Neukirchen zu St. Christoph. "Es hat halt einfach gefunkt", blickt das Jubelpaar gerne zurück. Am Samstag vor 50 Jahren sagten sie schließlich vor dem Standesbeamten und in der Pfarrkirche Ja zueinander.Zur ersten Tochter Manuela kamen nach und nach Andrea , Alexandra und Simone . Inzwischen vervollständigen neun Enkel die Großfamilie. Während Siegfried als kaufmännischer Angestellter für den Unterhalt sorgte, arbeitete Elfriede zunächst in der Fabrik und zuletzt als Altenpflegerin.Das Ehrenamt wird in der Familie Lang schon seit eh und je großgeschrieben. So spielte Siegfried aktiv bei der DJK Neukirchen, dem SV Neuenhammer 1966 und dem SV Altenstadt bei Vohenstrauß, zuletzt bei den Alten Herren der DJK und war auch bei der Gründung des SV Neuenhammer dabei. Den Sportverein führte er als Vorsitzender. 39 Jahre war er außerdem in leitender Position beim SPD-Ortsverein Neuenhammer/Georgenberg in Aktion, darunter viele Jahre lang als Vorsitzender. Fest mit eingebunden war neben Ehefrau Elfriede auch die ganze Familie."Wir nehmen Anteil an Ihrer Freude und sind mit Ihnen verbunden", sagte Geistlicher Rat Antony Soosai beim Dankgottesdienst am Samstag in der Pfarrkirche. Ihre Ehe bleibe spannend, vor allem aber glücklich, Zum großen Fest gratulierte nach der von Dr. Marietta Kellner und Sarah Kellner musikalisch und gesanglich gestalteten Messe auch Bürgermeister Johann Maurer .