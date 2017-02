Vermischtes Georgenberg

20.02.2017

Die DJK Neukirchen steht in den Startlöchern. "Vielleicht sind wir 2018 ja endlich in einem warmen Sportheim", blickt Anton Haider in der Jahreshauptversammlung am Sonntag zuversichtlich nach vorne. Jedenfalls soll es nach den Worten des Vorsitzenden mit dem Umbau in diesem Jahr losgehen.

Oft knapp verloren

Jahrzehntelange Treue

Wir haben uns entschlossen, nur noch auf eigene Leute zu bauen Spielleiter Jürgen Schiller

Neukirchen zu St. Christoph. Die Grundlagen dazu hat der Traditionsverein jedenfalls gelegt. "Das Landratsamt hat den von Edmund Holfelder erstellten Bauplan genehmigt", informierte Haider, der auf viele Treffen mit dem Bauunternehmer und Arbeitsdienste zurückblickte. Präsenz gezeigt hatte die DJK bei Festen und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Als Erfolge bezeichnete er sowohl das Sportheimfest als auch die Christbaum-Versteigerung.Prächtig entwickelt hat sich die jüngste DJK-Truppe. Nachdem die E-Junioren - laut Thomas Wittmann waren in der Frühjahrsrunde 2016 F-Junioren mit im Einsatz - noch mit dem letzten Platz in ihrer Gruppe vorliebnehmen mussten, schlossen sie in der Herbstrunde mit Rang drei bei Punktgleichheit mit dem Zweitplatzierten ab. "Es macht Riesenspaß, mit der Truppe zu arbeiten", stellte der Trainer fest und ergänzte: "Es geht weiter aufwärts." Die weiteren Nachwuchsteams bis zu den A-Junioren agieren in einer Spielgemeinschaft mit dem FSV Waldthurn."Wir haben uns entschlossen, nur noch auf eigene Leute zu bauen", sagte Jürgen Schiller zu dem mit Beginn der Saison 2016/2017 erfolgten Umbruch bei der ersten Mannschaft. Diese kämpft mit dem neuen Spielertrainer Thomas Wittmann nach dem achten Platz zum Ende der Spielzeit 2015/2016 in der Kreisklasse Ost als Schlusslicht nun gegen den Abstieg."Die Mannschaft hat oft knapp verloren", wusste der Spielleiter. Deshalb gibt er die Hoffnung, das rettende Ufer noch zu erreichen, nicht auf, weiß aber: "Es wird hart." Sozusagen "ausbaden" musste den Abgang von sechs Akteuren die "Zweite". Sie hatte 2015/2016 in der Spielgemeinschaft mit dem TSV Waidhaus den elften Platz belegt."Für diese Saison konnten wir leider keine Mannschaft mehr stellen", bedauerte Schiller. "Die Kasse wird bestens geführt", lobte Altbürgermeister Albert Kick die präzise Buchführung des Schriftführers und Hauptkassiers Johannes Haider.Laut Erika Holfelder "wäre eine Aufstockung am Sportheim wohl nicht genehmigt worden". Als einen der Gründe nannte sie die Statik, so dass gemeinsam mit den DJK-Verantwortlichen die Entscheidung für einen Anbau gefallen sei. "Am bestehenden Gebäude wird es kaum Änderungen geben", sagte die Unternehmerin, als sie den Plan - er beinhaltet vor allem Umkleideräume, eine Schiedsrichter-Kabine, Duschen sowie WC-Anlagen für Damen und Herren - vorstellte.Das Projekt ist für Holfelder "eine Gemeinschaftsaufgabe für die DJK und Gemeinde". Deshalb setzt sie auch auf die Unterstützung der Kommune, vor allem im Hinblick auf die Jugendförderung. Nahezu Formsache war die Anhebung des Mitgliedsbeitrags für Erwachsene von bisher 25 auf 30 Euro im Jahr. "Die Erhöhung wird aber erst 2018 wirksam", sagte dazu der Vorsitzende.Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Arnold Woppmann und Geistlichem Rat Anton Soosai zeichnete Anton Haider aus: Johannes Haider und David Piehler (15 Jahre), Alfons Scheibl (40 Jahre), Josef Helgert und Gerald Wittmann (50 Jahre) sowie Hermann Pflaum und Josef Striegl (60 Jahre)."Wahnsinn, was sie alles leisten", anerkannte Soosai, der von einem "bewundernswerten Zusammenhalt" sprach und die Arbeit im Nachwuchsbereich würdigte. Die von der Gemeinde bereits seit zwei Jahren für die öffentlichen WC-Anlagen im Sportheim eingeplanten 20 000 Euro werden nach den Worten von Johann Maurer mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2017 ausbezahlt. Der Bürgermeister sicherte die Unterstützung der Kommune zu und bat, im Hinblick auf die Mäharbeiten am Sportplatz einen Antrag an den Gemeinderat zu stellen.