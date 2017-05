Vermischtes Georgenberg

14.05.2017

Neudorf. (pi) Geht es nach den Mädchen und Buben der dritten Klasse der Grundschule, sollte bei der Feuerwehr der Nachwuchs gesichert sein. "Ich werde Feuerwehrfrau. Ich werde Feuerwehrmann", kündigten viele am Freitag an. "Heute werden wir sicher viel erfahren", war Lehrerin Gabi Süß gespannt. Auf jeden Fall war es eine ganze Menge, was Neudorfs Kommandant Andreas Götz und Gruppenführer Stefan Frischholz als Gerätewart der Absturzsicherungen zu bieten hatten. Natürlich durften die Gäste das Gerätehaus besichtigen und das Löschfahrzeug unter die Lupe nehmen. Etwas Theorie fehlte ebenfalls nicht. Als die Sirene heulte, hielten sich manche Schüler schon mal die Ohren zu. "Heute ist aber nur Probealarm", beruhigten Götz und Frischholz. Der "Lohn" folgte, indem sie mit den Kindern Rundfahrten unternahmen.