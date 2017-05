Vermischtes Georgenberg

Waldkirch. (pi) In dem von Bernd Pentner so bezeichneten "zweiten Anlauf" hat die Feuerwehr Nägel mit Köpfen gemacht und in der Versammlung am Samstag im Gruppenraum des Gerätehauses einen Vorstand auf die Beine gestellt. Nach den Aussagen des noch amtierenden Vorsitzenden hatte das Amtsgericht Weiden dem Verein dazu eine Frist bis zum 12. Mai gesetzt.

Zum Nachfolger Pentners wählten die Mitglieder den bisherigen "Vize" Hubert Völkl, zu dessen Stellvertreter Markus Götz. Das Amt des Schriftführers - bisher Thomas Völkl - übernahm Wolfgang Plödt. Die Kassengeschäfte bleiben weiterhin in den Händen von Marina Völkl. Stellvertreter ist wie bisher Christian Käs.Die weiteren Ämter: Vereinsdiener Wolfgang Faltenbacher (bisher Stefan Völkl), Beisitzer Johanna Bauer, Anton Plödt und Karsten Reber, Kassenprüfer Christian Müller und Stefan Völkl (bisher Josef Käs und Erwin Völkl). "Es ist schön, dass die Wahl so gut über die Bühne gegangen ist", freute sich Bürgermeister Johann Maurer, während der neue Vereinschef appellierte: "Arbeiten wir konstruktiv und vertrauensvoll zusammen!" Als nächstes Projekt kündigte er die Instandsetzung des